上海、データ製品の知的財産権登録を革新的に導入　営業秘密の保護と活用を促進

上海市知的財産局はこのほど、市市場監督管理局、市人民検察院と共同で『データ製品の知的財産権登録を通じた営業秘密の保護および質権設定による融資活用の推進に関する通知』（以下、『通知』）を発布した。これにより、営業秘密の保護、データ製品の知的財産権登録、および質権設定による融資を深く融合させ、営業秘密の権利確定、評価、融資に至る全プロセスのボトルネックを解消する。制度の革新を通じて企業のデータおよび営業秘密資産の価値を活性化させ、上海ならではの営業秘密の保護・活用モデルを構築する。

企業の営業秘密保護の難しさや価値転換のルートが不十分といった課題を解決するため、市知的財産局などの部門は繰り返しテーマ別検討会を開催し、営業秘密のコンプライアンス管理、価値発掘、金融による支援といった重要な段階に焦点を当て、革新的な考え方や施策を模索した。これにより、企業が保有する商業的価値のある営業秘密を、登録・評価・質権設定が可能なデータ製品の知的財産権へと規範的に転換し、全く新しい営業秘密の保護と価値実現の道筋を構築した。本市では、全国初の5000万元規模の営業秘密（データ製品）担保融資プロジェクトを実現し、特別政策の策定に向けた実践的な基盤を固めるとともに、再現・普及可能な優れた事例を数多く創出している。

今回共同で発布された『通知』では、データ製品の知的財産権登録を突破口として、営業秘密の権利確定・保護、コンプライアンス監督、価値評価、担保融資を網羅する全チェーンのサービス体系を構築することを明確にしている。同時に、業務規則、運用規範、コンプライアンス基準を詳細化し、各区が「営業秘密＋データ（製品）の知的財産権」担保融資業務を展開するための政策支援と運用指針を提供している。現在までに、8社の企業に対し営業秘密（データ製品）担保融資契約の締結を推進し、累計契約額は1.52億元に達しており、政策の恩恵を確実に企業の発展の原動力へと転換させている。

出所：Sina Finance公式アカウント