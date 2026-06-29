上海市、データ製品知的財産登録制度を革新し、営業秘密の保護と活用を促進

上海市知的財産局は、上海市市場監督管理局および上海市人民検察院と共同で、「データ製品知的財産登録を通じた営業秘密保護および担保融資の促進に関する通知」（以下「本通知」という）を公布した。本通知は、営業秘密保護、データ製品知的財産登録、担保融資を深く統合し、営業秘密の所有権確認、評価、融資という一連のプロセスにおける障壁を取り除く。制度革新を通じて企業データおよび営業秘密資産の価値を活性化し、上海における営業秘密保護と活用のための独自のモデルを構築することを目的としている。

企業秘密の保護における課題と、効果的な価値転換チャネルの欠如に対処するため、上海市知的財産局をはじめとする関係部署は、営業秘密コンプライアンス管理、価値創造、資金調達といった重点分野における革新的なアイデアと対策に焦点を当て、複数回にわたる特別協議を実施した。彼らは、商業的に価値のある営業秘密を、登録可能、評価可能、担保提供可能なデータ製品知的財産へと標準化・転換する方法を模索し、営業秘密の保護と価値実現のための新たな道筋を構築している。上海市はまた、国内初となる5,000万元の営業秘密（データ製品）担保融資プロジェクトを確保し、特別政策導入のための確固たる実践的基盤を築き、再現可能で拡張性のある多くのベストプラクティスを模索している。

共同で発行された「通知」では、データ製品知的財産の登録が、営業秘密権の保護、コンプライアンス監督、価値評価、担保融資を含む包括的なサービスシステム構築の出発点となることが明確に示されている。同時に、業務規則、運用規範、コンプライアンス基準が詳細に示されており、各区が営業秘密＋データ（製品）知的財産担保融資を実施するための政策支援と運用ガイドラインを提供している。現在までに、8社による企業秘密（データ製品）担保融資契約の締結を支援し、契約総額は1億5200万元に達しており、政策の恩恵を企業発展の原動力へと効果的に転換させている。

出所：Sina Finance公式アカウント