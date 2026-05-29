베이징시 하이뎬구 AI 신약 연구개발 산업의 지식재산권 보호 가이드라인 발표

최근,베이징시 하이뎬구 시장감독관리국은 2026년 중관춘 포럼헤서 <<인공지능 신약 연구개발 산업의 지식재산권 보호 가이드라인>>을 발표하였다.

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최근,베이징시 하이뎬구 시장감독관리국은 2026년 중관춘 포럼헤서 <<인공지능 신약 연구개발 산업의 지식재산권 보호 가이드라인>>을 발표하였다.

동 가이드라인의 주요내용은 다음과 같다

1.다양한 포트폴리오 배치 전략의 최적화

혁신주체를 대상으로 특허,영업비밀,저작권 등을 융합한 지식재산권 보호 방법을 명확히 제시하여 기업이 AI신약 연구개발 과정에서 서로 다른 기술 성과의 특성에 맞춘 보호 방법을 과학적으로 선택할 수 있도록 안내하였다.

2.전 과정에서의 보호 강화

연구개발의 핵심 단계에 따라 차별화된 보호 전략을 제시하였다.

3.권리 보호 비용의 절감

중소기업이 직면하는 높은 비용,전문성 부족 등의 어려움에 대응하여 보다 편리한 권리 보호 절차를 안내하였다.

4.리스크 방어선의 강화

산업 협력 개발,오픈소스 도구 사용 등의 과정에서 발생할 수 있는 리스크요인을 체계적으로 해설하고 주요 해외 시장에 대한 데이터 국외 이전의 컴플라이언스 요건도 명확히 하였다.

(중국보호지식재산권망)

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