2026년 양회에서 제안된 지식재산권 관련 의안 분석

중국 지식재산 전문매체 IPRDaily는 2026년 중국 향회에서 전국인민 대표대회 대표와 중국인민정치협상회의 위원 등이 제안한 지식재산권 관련 의안을 분석 정리&#

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중국 지식재산 전문매체 IPRDaily는 2026년 중국 향회에서 전국인민 대표대회 대표와 중국인민정치협상회의 위원 등이 제안한 지식재산권 관련 의안을 분석 정리하여 발표하였다.

IPRDaily는 2026년 중국 양회에서 가장 주목받은 지식재산권 문제가 무엇인지 살펴보았으며 그중 일부를 정리하며 다음과 같다.

전인대 대표 의안주데

차슈만 인공지능 생성 콘첸츠의 저작권 문제에 대한 행정 법류 또는 사법 해석의 제정 가속화

비충광 새로운 유형의 지식재산권에 대한 법적 공백을 보와하여 기업의 혁신 활력 제고

마이더 행정 승인 절차에의 지식재산권 준법 검오 메커니즘 도입

겅푸넝 상표및 상호 침해에 대한 징벌적 손해배상 강화

리강 영업비밀 관련 형사 사건의 사법 관할 메커니즘 개선

지아위 악의적 소송에 대한 규제 강화

장장핑 전자상거래 플랫폼의지식재산권 보호 메커니즘 개선

천바오화 의약품 허가특허연계제도의 개선

뤠웨이홍 AI가 생성한 콘텐츠와 기술 혁신 성과의 지식재산권 귀속 명확화

묘위 중화인민공화국 지식재산권 소송 특별절차법의 제정

장쉐우 낮은 진입 장벽의 귀한 부여 + 원산지 연계에 기반한 개방형 지식재산 생태계 조성

(출처:IPRDaily)

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