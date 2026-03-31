국가시장감독관리총국,인공지능 분야의 부정경쟁 사례 발표

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2026년2월6일,국가시장감독관리총국은 인공지능 분야의 부정경쟁 사례를 발표하였다.

중국 공산단이 AI+이니셔티브를 전면 시행할 것을 제안하고 AI관리 강화를 요구함에 따라 국가시장감독관리 총국은 모방과 혼동,영업비밀 침해 등 다양한 사건을 적극 조사하여 AI산업의 건강한 발전을 지원하고 AI기술을 이용한 부정경쟁 행위를 처벌하고 있으며,그중 대표적 사례는 다음과 같다.

베이징시 차오양구 시장감독관리국,인터넷을 이용한 혼동행위 적발 상하이시 쉬후이구 시장감독관리국,인터넷을 이용한 혼동행위 적발 상하이시 시장감독관리국,허위광고를 방조한 행위를 적발

(출처:국가시장감독관리총국)_

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