국가시장감독관리총국,인공지능 분야의 부정경쟁 사례 발표

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2026년2월6일,국가시장감독관리총국은 인공지능 분야의 부정경쟁 사례를 발표하였다.
중국 공산단이 AI+이니셔티브를 전면 시행할 것을 제안하고 AI관리 강화를 요구함에 따라 국가시장감독관리 총국은 모방과 혼동,영업비밀 침해 등 다양한 사건을 적극 조사하여 AI산업의 건강한 발전을 지원하고 AI기술을 이용한 부정경쟁 행위를 처벌하고 있으며,그중 대표적 사례는 다음과 같다.
- 베이징시 차오양구 시장감독관리국,인터넷을 이용한 혼동행위 적발
- 상하이시 쉬후이구 시장감독관리국,인터넷을 이용한 혼동행위 적발
- 상하이시 시장감독관리국,허위광고를 방조한 행위를 적발
(출처:국가시장감독관리총국)_
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