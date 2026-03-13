営業秘密保護規定を公布　6月施行、公正競争の確保へ

中国国家市場監督管理総局はこのほど、「営業秘密保護規定」（同局令第126号）を公布した。2026年6月1日から施行される。営業秘密の保護を強化し

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中国国家市場監督管理総局はこのほど、「営業秘密保護規定」（同局令第126号）を公布した。2026年6月1日から施行される。営業秘密の保護を強化し、公正な競争秩序を維持することが目的である。

同規定では、営業秘密の定義を明確化し、営業秘密侵害行為の類型を具体的に列挙するとともに、権利者が適切な秘密保持措置を講じていると認められる状況を明示している。これにより、何が保護対象となり、どのような行為が侵害にあたるのか、法的な判断基準がより明確になっている。

また、権利者が侵害を申告する手続きと、申告時に提出が必要な最低限の証拠資料について定めている。市場監督管理部門が調査を行う際に取り得る措置についても規定し、法執行の根拠と手続きの透明性を確保している。

同規定の施行により、営業秘密を巡る行政保護の枠組みが一層明確化され、企業の正当な権益保護と市場環境の健全化が進むことが期待される。

出所：国家市場監管総局公式サイト

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