安信方达简讯 NO.202510

《中美欧日韩五局复审无效程序用户手册》首次发布

近日，2025 年中美欧日韩知识产权五局复审机构高级别会议及系列活动在福州举行。活动期间，五局复审机构首次发 布《中美欧日韩知识产权五局复审无效程序用户手册》（以下简称《手册》），受到用户的广泛关注和高度赞赏。

《手册》是此次五局复审机构高级别会议的重要成果，也是该系列会议的首个汇编性成果和首个面向用户成果，具有 里程碑意义。《手册》由中国国家知识产权局专利局复审和无效审理部发起倡议，欧美日韩复审机构积极响应，所载信息经由 五局复审机构提供，并由中国国家知识产权局复审和无效审理部整理汇总，经各方审核确认后编制成册。根据会议期间达成的 共识，五局复审机构将根据自身安排将《手册》内容发布在各方官方网站并择机推广，促进《手册》的合理利用。各方还一致 同意根据用户反馈对《手册》进行持续更新，为用户提供更好的指引。

《手册》提供中英文两种版本，将五局专利复审程序和授权后程序的基本程序规则和实务操作流程汇编成集，具体涵 盖五局复审机构的基本信息、审理程序、修改规则、用户政策以及常用资源等内容，旨在帮助全球用户了解专利授权确权制度， 灵活运用有关审理程序，助力全球用户实现跨国保护，赋能国际经贸交流合作。

（撰稿：高欣）

《手册》下载链接：

中美欧日韩复审无效程序用户手册（中文）202509.pdf

User Guide of IP5 Trial and Appeal Procedures（EN）202509.pdf

市场监管总局：全国已建立商业秘密保护服务站点近 3 万个

10 月 22 日，市场监管总局在广东广州召开商业秘密保护国际研讨会。会议现场发布商业秘密保护国际倡议，呼吁各 国坚持创新驱动、公平保护、诚信共赢、交流互鉴，共同构建更加公平、合理、有效的商业秘密保护国际环境。

市场监管总局介绍，商业秘密是企业创新成果和核心竞争力的重要体现，对维护产业链安全、发展新质生产力具有关 键作用，也是国际经贸规则关注的热点。近年来，市场监管总局全面推进商业秘密保护工作，全国已建立商业秘密保护服务站 点近 3 万个，商业秘密保护服务网络不断健全。46 个全国商业秘密保护创新试点地区发布条例、指南、标准等制度性成果 434 个。上海市奉贤区、浙江省温州市、湖北省武汉市、广东省佛山市等 18 个创新试点地区落地商业秘密质押融资、保险等金融服 务，累计金额超过 2.2 亿元。（记者王婧、黄伟哲）

中国科技创新之路越走越宽广

创新中国，活力澎湃。今年三季度，中国规模以上高技术制造业增加值同比增速明显快于全部工业；信息传输、软件 和信息技术服务业增加值增长 11.7%，比上年同期加快 1.7 个百分点；机器人、3D 打印设备等智能产品，绿色设备及绿色材料 等产品产量持续较快增长。创新成果竞相迸发，创新能力有效提升。

"十四五"时期，中国在量子科技、生命科学、物质科学、空间科学等领域取得一批重大原创成果。"天宫"空间 站转入常态化运营、"嫦娥六号"实现月背采样返回，"海斗一号"完成万米海试，5G 通信实现大规模应用、新能源汽车产销 量稳居世界首位......中国科技创新能力稳步提升，科技强国根基不断夯实。接受本报记者采访的国际人士表示，中国深入实施 创新驱动发展战略，促进科技创新与产业创新深度融合，大力培育支持全面创新生态，一个向"新"而行的中国，持续为全球 发展增添新活力、注入新动能。

逐新峰 强动能

第一艘国产电磁弹射航母福建舰下水、全球第一座第四代核电站石岛湾基地投入商业运行......"十四五"时期，一个 个"第一"代表着"大国重器"站上一个又一个创新制高点，彰显深入实施创新驱动发展战略在"十四五"规划中全面塑造发 展新优势的重要意义。

联合国副秘书长盖·莱德表示，中国科技创新不仅体现在点的突破，更展现在创新之势的全面形成，"中国科技创新 之路越走越宽广，不断刷新着世界的认知。进入'创新爆发期'的中国正在重塑世界科技版图"。

"十四五"时期，中国坚持科技创新和产业创新融合发展，带动以人形机器人产业为典型代表的一大批新兴产业加 速壮大。今年 8 月，欧洲机器人协会副主席尤哈·罗宁参加了 2025 世界机器人大会以及 2025 世界人形机器人运动会。罗宁在 运动会上为人形机器人 4×100 米接力决赛加油鼓劲，其间还调研了全球首个通用具身智能平台，与全球同行探讨打造机器人行 业全产业链。"每一次来到中国，这里的进步速度都令我惊讶，欧中在人形机器人的所有领域几乎都能展开合作。"罗宁表示。

世界知识产权组织日前发布《2025 年全球创新指数报告》，中国排名跃升至全球第十位。这是中国首次进入榜单前十 名，也是新兴经济体首次进入前十名。俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所所长基里尔·巴巴耶夫表示，创新指数能够全面反 映一个国家创新生态系统的表现，"中国排名的连年上升，代表着中国市场主导、开放协同的创新生态系统充满活力，这将为 中国式现代化不断注入动能"。

世界经济论坛执行董事米雷克·杜塞克表示，在新兴科技不断涌现的当下，全球日益关注中国的创新生态系统。中国 的经济规模以及庞大的消费市场对于发展新质生产力发挥了重要作用，也让中国在亚洲这个更大的生态系统中扮演着重要角色。

谋发展 利民生

"十四五"时期，中国以科技创新推动产业创新，将科技成果转化为现实生产力，新动能新活力新优势积厚成势， 支撑经济高质量发展大盘更稳。

在深圳南山区，有一条长约 10 公里的"机器人谷"。在"高校+研究院+企业"的技术转化和产业协同体系赋能下， 深圳市聚集了 7.4 万余家机器人相关企业，总产值超 2000 亿元人民币。日前，来自 17 个国家的外媒记者来这里参加"解码经济 特区 45 周年"采风行。泰国《民意报》记者查丽莎·素可伊表示："这里正成为全球机器人产业高地。"

在近日举行的第十五届中国智慧城市与智能经济博览会上，一款拥有 20 余种语言实时翻译功能的"老外友好型玻璃 屏"成功出圈。委内瑞拉驻上海总领事阿蒂略·维拉斯米尔参观后感慨道，数智赋能推动中国传统产业向高端化、智能化、融 合化升级，"中国的实践为委内瑞拉推动工业现代化提供了宝贵经验"。

自动导引运输机器人识别路径、拣选包裹，货物自动入库出库，自动化立体仓库运行井然有序——在位于杭州的阿里 巴巴西溪园区，马尔代夫国会议员、经济发展部前副部长艾哈迈德·沙基尔通过实时监控观看着菜鸟无锡智能仓内的工作景象。 "科技创新成果已经深度融入并切实便利了中国民众的日常生活，中国的创新发展之路符合人民对美好生活的向往。"沙基尔 说。

"十四五"时期，中国数智技术加速应用，带动社会治理方式及民众生产生活方式发生深刻改变。在各部门、各地 区共同努力下，中国公共服务更加普惠便捷、数字生活更加美好智能、社会治理更加精准高效，越来越多"用得上、用得起、 用得好"的数字服务惠及更多中国民众。

孟加拉国沙贾拉尔科技大学政治学系教授穆罕默德·沙哈布尔·哈克曾走访许多中国城市与乡村，对数智赋能中国社 会基层治理印象深刻。他观察到，在中国的很多地方，政务服务"一网通办"、公共服务"一网通享"、市民热线"接诉即办"， "中国持续深化数据资源的开发利用和多场景应用，让民众办事便利度不断提升，让基层治理更加智慧高效"。

话合作 促共赢

"十四五"时期，中国以全球视野谋划和推动科技创新，不断扩大国际科技交流与合作，推动更多的科技成果惠及 更多国家和人民。中国正以更加自信、更加开放的"创新中国"形象，以科技创新搭建桥梁，推动全球共赢与进步。

中国持续同世界各国广泛开展创新合作——

与 160 多个国家和地区建立科技合作关系，中外政府间科技协议达 119 个，加入 200 多个国际组织和多边机制；深度 参与国际热核聚变实验堆计划等 60 多个国际大科学计划和大科学工程，牵头组织"深时数字地球"等国际大科学计划；"蛟龙" 号接受外国科学家参与科考，"嫦娥六号"搭载国际载荷探测月球，"天宫"空间站宣布迎接外国航天员......

塞尔维亚国家行政和地方自治部国务秘书普雷德拉格·拉伊奇来华首站便参观了多家高新科技企业，他表示："中国 在推进自身科技创新持续提升的同时，始终坚持'授人以鱼不如授人以渔'，从联合科考到人才培养，中国以坚实行动引领全 球尤其是发展中国家科技进步。"

中国让科技创新成果更好惠及各国民众——

在拉美，中国国家电网光明电力大模型助力巴西电网智能化运维，解决复杂环境下的巡检难题；在非洲，华为为南非 铁路部署智能系统，降低安全事件发生率，提升巡检和运维效率；在东南亚，中国医疗 AI 技术在新加坡医疗体系应用，提升肺 结节筛查效率与准确性......

常年往返南非与中国之间，推动双方农业技术交流与农业人才培养的南非科学院院士、中国工程院外籍院士菲利克 斯·达科拉表示，中国不仅将作物育种等领域的先进经验介绍到非洲，还为非洲培养了一批农业科技人才，"中国以实际行动 推动非洲农业科技发展、人才能力建设，充分表明中国致力于与非洲国家实现共同发展"。

中国深度参与全球科技创新治理——

提出《全球人工智能治理倡议》，发布国际科技合作倡议，牵头发起"开放科学国际合作倡议"；共建联合实验室、 国际技术转移中心等创新平台，推动重大科技基础设施平台全球开放共享；加快推进国际科技创新中心和区域科技创新中心建 设，因地制宜探索创新驱动发展路径......

保加利亚前议长、社会党前主席米哈伊尔·米科夫表示，中国以全球视野谋划和推动创新，积极融入全球创新网络， 深度参与全球科技治理。"一个开放的中国，同世界各国携手打造开放、公平、公正、非歧视的国际科技发展环境，为共同应 对全球性挑战、让科技更好造福人类作出中国贡献。"（记者 李安琪 记者 戴楷然 褚君参与采写）

加拿大与美国：专利申请程序上的差异

尽管加拿大与美国的专利制度具有相似性且共享着某些历史渊源，但两国的专利申请程序已发展出了一些显著的差异， 这体现在流程与实质要求层面上。对于寻求在上述两国同时获得专利保护的申请人而言，理解这些差异是一件至关重要的事情， 即在某一国家有效的申请策略未必能在另一国取得相同的效果。

以下将重点阐述从业者和申请人在应对加拿大与美国专利体系时需注意的关键区别：

申请在先原则

加拿大与美国均采用了"申请在先原则"。美国于 2013 年《美国发明法案》颁布后，从原有的"发明在先原则"转 变为现行制度。

在两国的实践中，申请人尽早提交申请都是至关重要的：现有技术的可引用性完全取决于申请日与优先权日。任何一 方均不允许通过"较早发明日期宣誓"来规避现有技术，同时也无法通过抵触审查程序来挑战竞争对手的共存申请。

临时申请制度

美国为人们提供了临时专利申请程序，这种简化的申请方式具有 12 个月的有效期且费用较低。临时申请无需提交正 式的权利要求书或宣誓书，即可为发明人确立早期的优先权日。

