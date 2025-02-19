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19 February 2025

広州知識産権法院、昨年の特許など関連事件の結審数が1万件超

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2月6日、広州知識産権法院が2024...
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　2月6日、広州知識産権法院が2024年の技術関連裁判の状況を報告し、科学技術革新を支援・保障するための典型的な事例を発表した。

　同法院は2024年、特許関連案件1万1021件を結審した。このうち植物新品種権紛争27件、技術秘密と独占禁止法関連紛争24件、外国・香港・マカオ・台湾関連の技術紛争356件が含まれる。新規受理した技術関連案件は2570件で、第一審案件全体の23.60％を占めた。審理を終えた案件は4023件で、前年比27.67％増加した。新規受理案件の内訳は、実用新案権侵害紛争（50.04％）、コンピュータソフトウェア侵害紛争（32.10％）、発明特許権侵害紛争（12.45％）が多かった。

　同年に新たに受理された特許関連事件は9950件で、新規受理事件全体の78.02％を占めた。このうち、標準必須特許（SEP）関連事件は58件新規受理され、17件が審理を終えた。いずれも訴訟額が大きく、注目度が高く、外国企業が関与し、複数の訴訟が並行する重大な難事件であった。　

　同日公表された典型事例9件は、バイオ医薬品、集積回路、自動車・機械、植物新品種などの分野に及ぶ。特に「核酸配列情報営業秘密事件」は、バイオ医薬品分野の技術秘密と営業秘密をめぐる刑事・民事が交錯する複雑な事例で、判決は類似案件の審理に良い範例を提供した。また、営業秘密侵害を故意に行った主体に対する厳しい制裁を示し、バイオ医薬品業界の健全な発展を後押ししたと評価されている。

出所：中国保護知識産権網

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