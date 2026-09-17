不正競争取り締まり年次報告書が発表　昨年に不正競争事件1万4679件を摘発

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9月8日、中国国家市場監督管理総局は「中国不正競争取締り年次報告書（2025）」を公表した。報告書によると、2025年に全国の市場監督管理部門が摘発した各種不正競争事件は1万4679件、制裁金・没収金は6億1500万元に上り、このうちインターネット上の不正競争事件は1932件だった。
市場監督管理総局は重点分野の集中取締りと長期的な制度整備を並行して進め、不正競争取締りを強化している。近年は「中華人民共和国反不正当競争法」の改正作業を完了したほか、インターネット上の不正競争行為を対象とする特別取締りを実施している。また、企業の営業秘密に対する保護能力の向上を支援する活動や営業秘密保護に関する国際シンポジウムを開催するなど、公正な競争環境の整備を進めている。
出所：国家市場監督管理総局公式サイト
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