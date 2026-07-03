从平台建设到生态运营：可信数据空间规则体系实践

《可信数据空间发展行动计划（2024-2028）》发布以来，数据空间已从平台建设发展到生态运营。如何以运营规则驱动发展是需要解决的关键问题。我们与上海数据集团联合发表这篇文章，旨在提出解决问题的思路。

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引 言

《可信数据空间发展行动计划（2024-2028）》发布以来，数据空间已从平台建设发展到生态运营。如何以运营规则驱动发展是需要解决的关键问题。我们与上海数据集团联合发表这篇文章，旨在提出解决问题的思路。

当前，全国可信数据空间的整体建设趋势已经从基础设施建设阶段转向了生态运营阶段。在这一关键时期，关于配套规则体系的需求尤为重要。可信数据空间从建设到运营，不仅仅是一个平台的落成，更重要的是构建一套支撑数据流通、场景协同和价值分配的规则体系。

01.可信数据空间规则体系的挑战和特点

可信数据空间规则体系的构建，面临着与传统数据平台截然不同的挑战：

（一）面向多层级的协同治理

数据空间是一种相对分布式的模式。不同于以往单一中心化平台自主定义固定规则的方式，数据空间的治理不是单一平台的管理，而是需要多个空间配合协同。它更强调生态参与主体之间的平衡与协调，以及如何通过规则配合并推动整体生态的发展。

（二）动态适配数据流通要素特征

目前数据要素市场正处于探索阶段，相关的产权政策、流通机制正在逐步市场化。与之配套的规则和机制体系不能一成不变，而需要具备动态调整的能力，以适应数据要素市场的快速变化。

（三）规则体系的执行与技术落地

与传统的物权控制不同，数据具有复制成本低且传输快速的特点。这就要求规则必须与技术体系深度配合，以便更快地响应数据要素流通中的数据实际控制和业务发展需求。

02.空间规则体系的实践思考

应对上述挑战，上海数据集团通过运营上海城市可信数据空间，总结出相关实践经验，并以此为基础设计了完整的规则体系。该体系的设计出发点主要体现在以下三个方面：

（一）多层级的体系设计

这是一个多层级的规则体系，允许所有参与方共同参与规则制定。在相应的总体框架下，规则体系可以进行灵活拓展，兼容不同行业数据的多源、异构、自治属性，从而适配各自业务的特性。

（二）动态发展的平衡机制

该机制在守好安全底线、对关键环节和核心业务流程的控制点进行关键控制的同时，又给予了创新发展的空间，以适配数据流通业务的快速迭代。在部分环节设定创新倡议来探索数据流通新业务，期望通过可信数据空间的创新试点，为数据流通要素市场探索出一条实践路径。

（三）规则与技术的紧密融合

依托区块链等技术，并与可信数据空间中的策略控制相融合，将规则固化成标准的可执行智能合约。通过相关业务节点自动驱动，实现整体规则的可落地执行、可智能判断与可追溯溯源，最终形成了规则与技术的深度融合。

03.规则体系结构概括 ·钻石模型

基于上海城市可信数据空间的实践总结，总体的规则体系被设计为一个钻石型结构。该结构层次分明，涵盖了数据流通的核心要素：

上层：组织治理规则以《可信数据空间章程》为核心，面向数据提供方、数据使用方、数据服务商和平台运营方等所有参与主体，设定了一系列组织规则。其中明确了身份获取机制及相关的职责边界，确立了各方进入数据空间体系的权利与义务基础。

中层：业务活动规则在这一层级，数据空间的核心业务流程被概括为6个关键的业务阶段。在每个阶段节点，均配备了相关的业务活动流程规则和涉及的合同模板。既规范了标准的业务流程动作，也为相关业务提供了便捷的合规工具，方便参与方取用。

底层：技术标准作为钻石结构的最底层基座，设计了一系列技术标准。以数标委的系列标准为基础，根据实践拓展进行细化，涵盖互联互通的技术标准、外部数据接入的标准等。

闪光点：创新倡议在整个钻石型结构的各个节点中，特别设置了创新倡议作为补充。在不同阶段环节给予一定的自由度，允许部分创新在可控的范围内进行孵化与探索，为生态发展保留弹性。

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