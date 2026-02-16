ARTICLE
16 February 2026

当加密货币遇上制裁，从典型案例看监管要点与合规启示——（上篇）美国监管解读

自美国、欧盟、新加坡、香港等重要司法辖区相继颁布监管规定，加密货币在部分国家和地区逐步获得"合法地位"...
China Technology
Peng Jun,Shen Ziying, and Hu Lingli
引言

自美国、欧盟、新加坡、香港等重要司法辖区相继颁布监管规定，加密货币在部分国家和地区逐步获得"合法地位"。但随着加密货币再次成为关注焦点和话题中心，全球针对加密货币的监管也在不断强化。

值得关注的是，加密货币自带的匿名、去中心化等属性，使其备受青睐的同时，也容易成为滋生规避制裁、洗钱等合规问题的温床，引发监管机构的担忧和关注。从2025年末我国多个国家级部门召开"打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议"，将稳定币定性为虚拟货币，并再次强调其"无法有效满足客户身份识别、反洗钱等方面的要求，存在被用于洗钱、集资诈骗、违规跨境转移资金等非法活动的风险"， 1以及近期欧美公布多项加密货币制裁案例均可见一斑。2025年10月23日，欧盟宣布对俄罗斯第19轮限制措施，首次制裁加密货币——卢布稳定币A7A5； 22025年10月14日，美国和英国开展大规模联合执法，对太子集团（Prince Group TCO）实施制裁，该行动中被冻结的比特币金额估值达到150亿美元； 3而在此之前，美国海外资产控制办公室（"OFAC"）的民事罚款执法案例中，最大的一笔罚单为9.68亿美元，其处罚对象币安（Binance），同样来自加密货币行业，是当时全球最大的虚拟货币交易所。 4

我们梳理了美国和欧盟对加密货币相关的制裁情况（比如首次制裁纳入电子钱包地址、首次处罚加密货币从业企业、首次将加密货币列入制裁黑名单等，以及美国近三年来针对加密货币的执法情况），借此解读制裁语境下欧美对加密货币的监管，并进一步分析其中的典型案例，拆解加密货币可能涉及的合规风险。鉴于篇幅原因， 本文将分为上下两篇发布：上篇重点介绍美国在加密货币领域的制裁监管实践，下篇则聚焦欧盟相关制裁监管框架，并在此基础上总结企业在加密货币业务中的合规要点，以期为有意布局全球加密货币市场的企业和金融机构提供制裁风险合规提示。

一、美国对加密货币的制裁监管

（一） 监管要点

2018年11月28日，美国制裁措施的主要执法机关OFAC，首次在制裁公告中识别出了被制裁对象的加密货币钱包地址（Digital Currency Address），并同时公开了被制裁主体通过勒索软件获取比特币的违法路径，强调无论交易是以数字货币还是传统法定货币计价，需要履行的合规义务都相同，OFAC将严厉积极打击企图利用加密货币和网络安全、反洗钱及反恐怖主义融资保障措施漏洞的行为。 5

近年来，OFAC在加密货币领域的监管和制裁行动整体呈现上涨趋势。从这些案例来看，OFAC针对加密货币的制裁监管主要针对两种情形，即：加密货币交易所、服务提供商或相关主体 （1）违反制裁规定，为受制裁对象提供服务；（2）为洗钱、贩毒等跨国犯罪提供服务，规避监管。截至本文起草时，OFAC官网能够查询到涉及加密货币钱包地址的制裁行动共计63起，近七成都发生在最近三年，平均每月超过一起。其中2023年13起，2024年13起，2025年15起。

此外，在OFAC公布的民事处罚案例中，加密货币相关主体也是常见被处罚对象，三年内（2023年至2025年）已有6起。这类案件中，被处罚者要么是美国主体，要么是因为被处罚者的违规行为导致从美国或由美国人直接或间接向受制裁地区出口或提供货物及服务，或导致美国人直接或间接与受制裁地区用户及被冻结资产人员开展交易，比如后文分析的币安违规案。

1745270 a.jpg

（二） 典型案例

1. 案例一：太子集团案

2025年10月14日，美国OFAC与金融犯罪执法局（Financial Crimes Enforcement Network，"FinCEN"）与英国外交、联邦和发展事务部（Foreign, Commonwealth and Development Office，"FCDO"）开展了史上最大规模的联合执法行动，以网络诈骗和洗钱为由，对著名的柬埔寨诈骗犯罪网络"太子集团"（Prince Group TCO）实施打击（下称"太子集团案"）。 6新加坡、韩国等也纷纷采取打击措施，新加坡金融管理局查封了与陈志关联的约1.5亿新元金融资产， 7韩国更是首次对跨国犯罪实施单边制裁，除了将太子集团和陈志相关实体与个人列入清单外，韩国银行（包括在柬埔寨的分支机构）还冻结了太子集团近910亿韩元的资产 8。近日有媒体报道，太子集团案的关键人物陈志等多人已经被捕并遣返回中国。 9

本案中，美国对太子集团相关主体实施了全面制裁，包括：

  • OFAC：（1）将太子集团认定为跨国犯罪组织（Transnational Criminal Organizations，"TCO"），指控其建造、运营和管理依赖人口贩运和现代奴隶制的诈骗窝点，并利用大规模网络在全球实施诈骗活动，受害者包括美国公民。（2）根据第13581号行政令《冻结跨国犯罪集团资产》（Blocking Property of Transnational Criminal Organizations，"第13581号行政令"）， 将太子集团等128家实体，及太子集团董事长陈志等18名个人主体列入特别指定国民清单（Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ，"SDN清单"）。在陈志的制裁信息中， OFAC清晰列出了四个与之关联的电子钱包地址。同年10月底，OFAC更新SDN清单，在陈志的制裁信息中再次新增25个电子钱包地址。 10
  • FinCEN将总部位于柬埔寨，专门为TCO提供金融服务的汇旺集团（Huione Group）踢出美国金融体系，禁止美国金融机构为汇旺集团开立或维持代理账户，并需要其采取合理措施，避免处理外国金融机构涉及汇旺集团的代理账户交易，防止汇旺集团间接进入美国金融系统。据悉，汇旺集团大量使用加密货币从事诈骗和洗钱等违法行为。
  • 美国司法部对陈志提起刑事诉讼，指控其犯有电信诈骗共谋罪和洗钱共谋罪，并且同时提起民事没收诉讼，要求没收前述价值150亿美元的加密货币资产。 11这是美国司法部有史以来最大规模的没收行动。有报道推测称，这些比特币早在2020年就被美国执法部门通过黑客技术手段控制。 12

英国则根据《全球人权制裁条例》（Global Human Rights Sanctions Regulations 2020）同步对太子集团和陈志等相关主体实施制裁，宣布冻结其位于英国的房产等财产权益，并将与太子集团关联的加密货币交易所Byex Exchange也列入制裁清单（UK Sanctions List）。

英美两国在执法行动中均特别关注加密货币在TCO中为隐匿所得、洗钱起到的关键作用，并同步通过制裁措施予以打击，从大规模查扣没收比特币资产、冻结电子钱包地址，到直接将加密货币交易所列入制裁清单。

2. 案例二：币安违规案

2023年，OFAC宣布。已经与总部位于开曼群岛的虚拟货币交易所币安控股有限公司（Binance Holdings, Ltd.，"币安"）达成和解协议，后者将支付约9.7亿美元的和解费用，并同意聘请独立的合规监察员，为期5年，以了结其超过160万次涉嫌违反美国制裁规则之行为的民事责任（下称"币安违规案"）。 13OFAC称币安违规处理的交易金额合计达到7亿美元，多次违反美国对伊朗、叙利亚、朝鲜、俄罗斯、古巴的制裁措施，在此过程中，币安不仅从美国，或通过美国人士，直接或间接向受制裁国家或地区提供商品和服务；还导致美国人直接或间接与受制裁国家或地区的用户，以及被制裁对象发生交易。

尽管早在2018年，币安就已在声明和合规政策中强调其将"遵守美国OFAC维护的制裁名单""在任何情况下均不会与制裁名单所列人员、实体或国家开展业务往来"，并在《使用条款》（Terms of Use）中要求用户主动承诺"自身未被列入任何经济制裁名单"，更是在2018年10月起禁止来自受制裁及其他高风险司法管辖区，如伊朗、叙利亚和古巴等地的新用户注册。 但OFAC经调查后，依旧认为币安建立制裁合规程序实际上只是用来营造合规表象，其实际运营中一直在不断破坏自身的合规体系。OFAC发现，币安不仅漠视合规风险，其管理层还存在刻意规避监管的情况，比如，在实施清退受制裁地区用户措施时，币安高管刻意选择"有限执行"，甚至主动诱导客户使用VPN等手段绕过管控措施，使得制裁合规计划只停留在纸面上。

根据OFAC披露的信息，币安的违法行为既非主动披露，又属于性质恶劣（egregious），本案的最高法定处罚额可达到约6000亿美元。但币安同意根据与OFAC的和解协议聘请合规监察员，为期5年，经综合考虑，OFAC最终将和解金定在了9.7亿美元。尽管金额较法定处罚额有显著降低，但对于企业来说已算是"天价罚单"，这也是当时OFAC执法案件中，和解金最高的案例。

以上为本文上篇有关美国对加密货币的制裁监管分析，下篇将在近期发布，重点介绍欧盟对加密货币的制裁监管，并为企业提供合规建议，敬请期待。

Footnotes

1.中国人民银行，《打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议召开》，https://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/5916794/index.html。

2. 欧盟对俄罗斯实施第19轮制裁措施的新闻稿可见于：https://finance.ec.europa.eu/news/eu-adopts-19th-package-sanctions-against-russia-2025-10-23_en。

3. OFAC针对太子集团制裁行动的新闻稿可见于：https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0278。

4. OFAC关于币安案件的官方通报可见于：https://ofac.treasury.gov/media/932351/download?inline。

5. OFAC本次制裁的新闻稿可见于：https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm556；制裁公告可见于：https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20181128。

6. 英国FCDO关于太子集团案的新闻稿可见于：https://www.gov.uk/government/news/uk-and-us-take-joint-action-to-disrupt-major-online-fraud-network。

7. 路透社报道可见于：https://www.reuters.com/world/asia-pacific/singapore-police-seize-s150-million-assets-tied-prince-group-local-media-reports-2025-10-31/。

8. 韩国外交部发布的制裁公告可见于：https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156731864；朝鲜日报报道信息可见于：https://www.chosun.com/english/market-money-en/2025/10/20/H6KKBHEHQRHBXCYXS47URYAL6I/。

9. CNN报道信息可见于：https://www.cnn.com/2026/01/07/asia/chen-zhi-arrest-extradition-cambodia-china-intl-hnk。

10. OFAC更新制裁信息的公告可见于：https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20251030。

11. 司法部太子集团案新闻稿可见于：https://www.justice.gov/opa/pr/chairman-prince-group-indicted-operating-cambodian-forced-labor-scam-compounds-engaged。

12.凤凰网报道："分析报告：美国政府或通过黑客手段窃取陈志12.7万枚比特币，国家级的'黑吃黑'"可见于：https://news.ifeng.com/c/8oBYMRT3P8m。

13. OFAC关于币安违规案的和解协议原文可见于：https://ofac.treasury.gov/media/932351/download?inline。

