艾睿铂AlixPartners 2025全球风险调查

基于对全球1,000名高级管理人员的深度调研，艾睿铂AlixPartners 2025全球风险调查揭示了企业风险管理的未来格局。

数据显示，随着政治、经济、技术、监管等因素的不确定性越来越强，2025年的风险环境正加速变化。其中，亚太地区正面临着比其他地区更严峻的挑战。

金融犯罪风险

63% 的受访者认为金融犯罪在未来12个月内会增加

的受访者认为金融犯罪在未来12个月内会增加 76% 的金融服务业受访者预计其公司总部所在司法管辖区的金融犯罪会增加

的金融服务业受访者预计其公司总部所在司法管辖区的金融犯罪会增加 63% 的受访者正在投资技术来打击金融犯罪

的受访者正在投资技术来打击金融犯罪 只有44% 的受访者表示技术在检测和分析风险方面有效

技术风险

不到 40% 的受访者表示已准备好应对网络安全事件、数据隐私泄露和数字化颠覆

的受访者表示已准备好应对网络安全事件、数据隐私泄露和数字化颠覆 93% 的组织正在将 AI 实施到业务职能中

的组织正在将 AI 实施到业务职能中 但近50% 的组织没有 AI 负责人或 AI 政策

诉讼风险

近 70% 的受访者认为企业诉讼在 2025 年会增加

的受访者认为企业诉讼在 2025 年会增加 其中约 60% 计划提高预算和/或增加与外部律师的合作

计划提高预算和/或增加与外部律师的合作 80% 的技术行业受访者预计 2025 年企业诉讼会增加

的技术行业受访者预计 2025 年企业诉讼会增加 61% 的技术行业受访者计划增加法务部门规模

亚太地区风险

亚太 vs 全球

亚太地区 59% 的受访者将技术进步视为最大风险

的受访者将技术进步视为最大风险 全球49% 的受访者将技术进步视为第二大风险

亚太地区面对风险：准备不足

仅不到30% 的亚太受访者表示准备好应对以下风险：

监管变化

数据隐私问题

供应链中断

劳动力短缺

