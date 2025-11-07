美国小额免税额取消对跨境电商的影响

1. 小额免税额的政策调整过程

"最低限度"豁免（De Minimis Exemption）是指根据美国相关法规，允许价值较低的货物在进口时免征关税及其他税费的政策。具体而言，符合条件的货物如果由一个人在一天内进口，且其公平市价总额不超过800美元，可以享受免关税及其他税费的待遇。

2025年2月1日，特朗普签署行政令，根据该行政令，对属于中国产品的进口产品（包括香港产品）征收的额外关税将对所涵盖的进口商品进行评估，无论其价值如何，并且包含此类商品的货物不再符合《美国法典》第 19 卷第 1321（a）（2）（C） 条规定的"最低限度"行政免税条件。针对该命令，

如果在美国东部标准时间2025年2月1日凌晨 12：01 之前，货物已在装货港装船，或在进入美国之前，以最终运输方式转运，进口商经重新申报，并向美国海关证明货物符合相关条件，无须支付额外关税。

2025年2月5日，但受海关系统处理能力限制，该行政令暂缓执行。2月8日，特朗普政府恢复免税政策。但是，公开信息显示，随着美国海关与边境保护局系统升级的完成，该小额免税的取消是可以预期的。

二、相关法律风险

如果违反该规定，可能导致如下法律风险：

1、海关罚款风险

根据《美国法典》第1592条，美国海关有权对任何个人或公司就其在向美国进口货物中向政府提供虚假信息（包括虚假陈述、行为或遗漏等，简称"违规行为"）处以罚款。

罚款金额主观状态有关，分为：疏忽、重大疏忽、欺诈。原则上，如果证据表明相关行为是故意为之而非疏忽或不够谨慎，罚款金额将会增加。具体而言：

（1）疏忽，指企业对于向美国海关的申报内容未能尽到合理注意。若申报不实系由于疏忽，罚款上限为未缴税款的2倍。

（2）重大疏忽，指企业实际知晓其向美国海关提供了虚假陈述或对其陈述内容之准确性毫不在意。对于由重大疏忽引发的申报不实，罚款最高为未缴税款的4倍。

（3）欺诈，指企业自愿且故意向美国海关提交虚假信息。若申报不实属于欺诈，则罚款可高达案涉违规货物国内价值的100%。

2、海关强制措施

当美国海关有合理的理由相信某一特定财产违反了海关法律或由美国海关执行的其他法律时，海关会采取"扣押（seizure）"措施。在海关法律项下，扣押有两种类型：一是法律规定通过行政或司法程序"没收（forfeiture）"财产，二是扣押财产以保证缴纳罚款。

通常而言，被扣押的货物包括：禁止或限制进口的货物、未申报、未报告或走私的货物、以及用于帮助或促进货物非法进口的物品。

3、电商平台处罚风险

目前各大电商平台都已建立平台内部的争议解决纠纷处理机制。以Temu为例，平台要求商家在收到订单后1-2个工作日内发货，运输时效为2-5个工作日；若迟延到货，商家每单将被平台处以5美元的罚款。而根据Temu的商家合作协议的约定，商家与平台之间的争议，将通过香港国际仲裁中心仲裁解决，适用法律为香港法、仲裁语言为英文；若商家不服平台处罚规则，将面临极高的诉讼成本。若美国后续取消小额免税包裹的便利通关政策，商家的履约时效将面临极大的调整，同时也将面临电商平台的频繁罚款。

4、刑事法律风险

当企业涉嫌故意低报进口商品的价值、虚假归类、伪造产地或其他方式以逃避关税时，美国司法部可能会介入调查。违规行为可能引发的刑事犯罪主要为：通过虚假陈述将货物引入美国（《美国法典》第542条）、以及向美国政府官员虚假陈述（《美国法典》第1001条）。

其中，第542条规定，在向美国进口货物时，故意通过作为或者不作为导致美国丧失任何合法税款构成犯罪；罚则为最高2年监禁和最高25万美元罚金。

第1001条规定，明知或故意向美国政府部门官员做出虚假或欺骗陈述构成犯罪；罚则为最高5年监禁和最高25万美元罚金。

除了罚金外，进口商还需要补缴欠缴税款。此外，进口商还将面临一段监督期，在此期间必须遵守某些监督要求；同时可能会被禁止直接或间接与美国政府签订合同。

三、跨境电商的应对准备

1、充分熟悉 T01和T11报关程序

传统的小额免税走的是T86报关程序。在小额免税取消后，可能考虑走T01和T11报关程序，需要提前熟悉和部署。

T01是标准报关模式，适用于价值超过2500美元的进口商品，需提供完整的原产地证明、详细HS编码（10位）、商业发票、装箱单、质量检验证书等。清关时间最长。

T11属于简易报关，适用于价值不超过2500美元的货物，通常用于个人或小型商业进口。T11的申报要求低于T01，仍需提供原产地、HS编码等辅助文件，且通关时间可能因检查而延长。需要支付每单2.6美元的商品处理费。

2、考虑海外仓等本地化布局

海外仓是指根据跨境电子商务业务需要，在境外设立，为客户提供收货、储存、出货等订单履约及增值服务的物流节点。2024年6月，商务部联合九部门发布了《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》（商贸发〔2024〕125号），鼓励跨境电商积极布局海外仓。虽然海外仓无法解决关税问题，但是可以通过批量清关分摊关税成本，缩短配送时间。目前主要有出口至境外电商平台仓库模式、第三方海外仓模式、自建海外仓模式三种。在使用过程中，需要尤其注意供应链的合同风险，数据跨境流动的合规风险等。

3、密切关注美国最新关税政策

如前所述，"最低限度"免税政策恢复是因为目前美国海关尚无能力处理大量的小额包裹的清关，待美国海关建立了相应的制度后，仍有可能恢复该政策。另外，特朗普政府在2月13日宣布启动"对等关税"计划，并已启动审查程序，该审查程序将于2025年4月1日结束，不排除美国继续加征关税。因此，中国企业需密切关注美国关税政策以及贸易便利化措施的动向；尤其是政策的豁免条件，同时在豁免其内对业务进行相应的调整。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.