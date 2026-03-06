员工费用报销中隐藏的税务风险 (上)

企业在日常经营中会发生大量的员工费用报销，其中也暗藏着大量的风险且涉及的范围广泛，包括劳动人事、商业贿赂、税务等领域。如何预防和

企业在日常经营中会发生大量的员工费用报销，其中也暗藏着大量的风险且涉及的范围广泛，包括劳动人事、商业贿赂、税务等领域。如何预防和识别费用报销中的各项风险对企业来说是至关重要的。本文主要讨论员工费用报销中的税务问题。

费用报销的真伪和结果

对于员工的费用报销，到底是虚假报销还是真实报销，企业可以从如下三个角度进行判定：

费用是否真实发生； 用于报销的发票和凭证是否真实有效； 费用报销是否符合公司的报销政策。

如果员工报销的费用为真实发生的费用，报销流程符合公司规定，报销金额也在公司规定的限额内，用于报销的发票等凭证是真实有效的，则为真实有效的费用报销，按照会计和税务相关规定进行入账和税务处理。但如果有其中一个条件不满足，例如：伪造费用报销，或者真实发生的费用但提供虚假发票和凭证用于报销，或者报销金额不实或者可能超过允许限额的餐费和招待费，或将个人开支作为业务开支进行报销，或公司政策规定不予报销的项目等，则该费用报销会被定性为虚假报销，企业可以根据公司的人力资源政策和员工手册等给予纪律处分。如果给公司造成损失的，企业可以此为由终止/解除劳动合同，甚至可以挪用公款罪/职务侵占等罪名进行刑事报案。

何谓"虚开"发票？

员工的虚假费用报销，尤其是如果是虚构费用，则会引发虚开发票的问题，给企业带来税务风险。根据《中华人民共和国发票管理办法》（2023年7月20日第三次修订）第二十一条第二款之规定，任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：

（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；

（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；

（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

如果企业有上述虚开行为，并且在主观上具有偷税的故意，并且行为已造成了不缴或少缴税款的结果，则该违法事实将构成偷税。对纳税人偷税的，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

如果员工伪造费用报销，找第三方公司开具发票用于报销或者找第三方公司开具与实际业务不符和金额不符的发票用于报销，如果公司接受了该报销，并进行了相应的税务处理，则很有可能会被认为是虚开发票行为。

本系列专题的下一期文章将聚焦"员工费用报销中隐藏的税务风险"中的关键议题，深度剖析虚开发票行为的税务处理路径。

