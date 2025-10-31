ARTICLE
31 October 2025

全球税收透明背景下的中国受控外国企业（CFC） 规则深度解析与合规指引（上篇）

在全球税收透明化（CRS与BEPS）浪潮下...
Wang Xueyang and Cheng Jie
【摘要】

在全球税收透明化（CRS与BEPS）浪潮下，依赖信息不对称和避税天堂藏匿利润的传统模式已终结。本文深度解析了中国受控外国企业（CFC）规则。该规则旨在打击居民企业和个人利用实际税负低于12.5%的境外实体、无合理商业目的而留存利润的避税行为。税务机关可通过"穿透"与"视同分配"原则，提前对未分配利润征税。面对监管，合规的核心已从"避税"转向构建"商业实质"。未来BEPS 2.0的全球最低税率将进一步强化这一趋势，合规自洽与回归商业本质是唯一出路。

引言：全球税收透明化浪潮与征管新纪元

从银行保密到信息互换：CRS与BEPS项目重塑国际税收格局

二十一世纪的第二个十年，国际税收领域迎来了一场深刻的范式革命。长期以来被视为财富"避风港"基石的银行保密制度，在全球性的政治与经济合力下正被系统性地瓦解。这场变革的催化剂是2008年全球金融危机，危机暴露了各国政府因税基侵蚀和利润转移（Base Erosion and Profit Shifting, BEPS）而遭受的巨大财政损失，从而催生了前所未有的国际合作政治意愿。在此背景下，二十国集团（G20）授权经济合作与发展组织（OECD）牵头制定了一整套旨在打击跨国避税的行动计划，即BEPS项目。

BEPS项目不仅提出了一系列旨在协调各国税收政策、封堵税法漏洞的建议，更重要的是，它与另一项关键机制——共同申报准则（Common Reporting Standard, CRS）——形成了强大的协同效应。CRS本质上是一个全球金融账户涉税信息自动交换系统，要求参与国（地区）的金融机构识别非本国税务居民的账户，并将其账户信息（包括持有人身份、账户余额、年度收益等）自动交换给该账户持有人的税务居民国主管机关。截至目前，全球已有超过100个国家和地区承诺实施CRS，构建起一张覆盖全球主要金融中心的信息网络，使得税务机关能够前所未有地掌握其居民在全球范围内的金融资产状况。

这种从单向、被动的信息申请到多边、自动的信息交换的转变，标志着国际税收征管进入了"透明化"新纪元。CRS提供了数据基础，使得各国税务机关能够有效地识别潜在的海外逃避税行为；而BEPS项目则提供了包括强化受控外国企业（Controlled Foreign Company, CFC）规则在内的法律工具，使得税务机关有权对这些被"看见"的海外所得进行征税。二者相辅相成，从根本上改变了跨境财富管理的底层逻辑。

"藏匿利润"成为伪命题：全球税务征管的冲锋号已然吹响

在CRS与BEPS的双重夹击下，过去那种依赖信息不对称，通过在低税率或无税率的"避税天堂"设立空壳公司来藏匿利润的传统筹划模式，已然成为一个伪命题。信息交换的必然性意味着，任何试图将资产"隐形"于境外金融体系的尝试，都面临着极高的暴露风险。税务机关不再是"盲人摸象"，而是手握全球资产的"雷达图"。

自2018年9月中国首次完成CRS信息交换以来，中国税务机关已开始利用获取的境外账户信息，对居民个人的境外所得进行专项核查。多地税务局向纳税人发送风险提示短信或直接进行税务约谈，要求其对未申报的境外所得（如境外证券投资收益、离岸公司利润等）进行自查补税，这标志着中国的境外税源监管已从法律条文走向了实际执法。全球税务征管的冲锋号已经吹响，对于拥有跨境业务的企业和进行全球资产配置的个人而言，理解并适应这一新常态，将合规置于所有筹划之先，已不再是一种选择，而是一种必然。本报告旨在深度解析在这一宏观背景下，中国CFC规则的法律框架、实践应用与未来趋势，为市场参与者提供一份严谨的合规指引。

第一章：受控外国企业（CFC）规则的国际源流与核心逻辑

CFC规则的诞生与演进：从美国到全球的反避税共识

受控外国企业（CFC）规则并非新生事物，而是国际反避税斗争中一项成熟且被广泛应用的法律工具。其历史可以追溯到20世纪60年代的美国。当时，为应对美国跨国公司通过将利润留存在海外低税率子公司以无限期递延美国税负的策略，美国于1962年率先在其《国内收入法典》中引入了CFC规则（Subpart F Rules）。这一开创性的立法，首次确立了对本国居民股东控制的外国公司的特定未分配利润进行当期征税的原则。

美国的实践为其他资本输出国提供了范本。随后的几十年间，德国、日本、英国、法国、加拿大等主要发达国家纷纷效仿，结合本国国情建立了各自的CFC制度。尽管各国的具体规则在控制标准、低税负判定、豁免条件等方面存在差异，但其核心目标高度一致：防止纳税人通过滥用外国公司的独立法人地位和低税率司法管辖区的税收优惠，侵蚀本国税基。

进入21世纪，随着经济全球化和数字化的深入，利润转移问题愈发突出。OECD在其BEPS项目中，将"强化CFC规则"（行动计划3）作为15项行动计划中的关键一环。BEPS行动计划3旨在为各国设计和实施有效的CFC规则提供一套"最佳实践"建议，包括如何定义控制、如何界定应归属收入、如何避免双重征税等核心要素，从而推动全球CFC规则的协调与趋同。中国的CFC立法，正是在借鉴了国际通行做法并响应BEPS项目倡议的背景下建立和完善的。这表明，中国实施CFC规则并非单边或激进的举措，而是主动融入国际税收治理体系、与全球反避税标准对齐的必然结果。

CFC制度的核心机制："穿透"与"视同分配"

CFC规则的法律效力，根植于两大核心机制："穿透"（Look-Through）与"视同分配"（Deemed Distribution）。这两大机制共同作用，打破了传统税法下以"实际收到"为纳税义务发生前提的原则，精准打击了利用离岸实体递延纳税的避税行为。

"穿透"机制是指税法授权税务机关在特定条件下，无视受控外国企业的独立法人资格，直接"穿透"这层法律外壳，将其持有的利润视为由其背后的居民股东所拥有。在传统公司法下，公司是独立的法律实体，其利润在未向股东分配前，属于公司财产，股东个人并无纳税义务。CFC规则通过法律拟制，暂时悬置了公司的独立人格，使税务机关得以直接触达留存在境外的利润。

"视同分配"机制则是"穿透"机制的直接法律后果。一旦税务机关认定某外国企业构成CFC，并且其利润留存不具有合理的商业目的，法律将这部分未分配的利润"视为"已经按照股权比例分配给了其居民股东。这意味着，即使股东在当期并未实际从境外公司收到任何现金分红，也必须就这笔"视同"取得的所得，在其居民国申报并缴纳所得税。这一机制的核心在于，将纳税义务的触发时点从"实际分配"提前至"利润产生"，从而彻底剥夺了纳税人通过"留利不分"进行无限期税收递延的可能性。

综上所述，CFC规则通过"穿透"公司面纱和"视同分配"未实现利润，构建了一个强大的反避税闭环。它不以否定公司的法人地位为目的，而是在反避税的特定语境下，对传统的股息所得税规则进行修正，确保利润无论在何处产生、以何种形式留存，最终都能在其经济实质的受益人所属的税收管辖区得到公平的税收对待。

第二章：中国CFC法律框架的构建与详解

中国CFC制度的法律框架主要由《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国个人所得税法》及其各自的实施条例和相关部门规章构成，形成了一个覆盖企业和个人两大纳税主体的双轨并行体系。

企业所得税法下的CFC规则：制度基石与适用要件

企业CFC规则是中国CFC制度的起点，其法律基础主要源于2008年开始施行的《企业所得税法》第四十五条及其《实施条例》和后续的《特别纳税调整实施办法（试行）》等规定。该规则的适用需同时满足三个核心判定标准。

判定标准一：控制权（股权控制与实质控制）

"控制"是认定CFC的首要前提，中国税法从股权和实质两个层面进行了界定。

1. 股权控制（Voting Rights Control）: 这是一个量化的法律标准，要求同时满足两个条件：

  • 在一个纳税年度的任何一天，居民企业或者中国居民（指个人）单一直接或间接持有外国企业10%以上有表决权的股份。
  • 并且，由上述居民企业和中国居民股东共同直接或间接持有该外国企业50%以上的股份。

在计算多层间接持股比例时，按各层持股比例相乘计算；若中间某一层持股比例超过50%，则按100%计算，这是一种穿透力更强的计算方式，旨在防止通过多层架构稀释名义持股比例。

2. 实质控制（Factual Control / Substantive Control）: 这是一个"实质重于形式"的兜底条款。即便利润在股权比例上未达到上述50%的标准，但如果居民企业或中国居民在股份、资金、经营、购销等方面对该外国企业构成实质性控制，同样可被认定为满足控制条件。这一规定赋予了税务机关较大的自由裁量权，以应对通过委托持股、一致行动人协议、关键业务决策控制等非股权方式实现的控制安排。

判定标准二：低税负（12.5%的红线）

CFC规则旨在打击向"避税天堂"的利润转移，因此，设立地是否为低税负国家（地区）是第二个关键判定标准。根据《特别纳税调查调整及相互协商程序管理办法》，所谓"实际税负明显偏低"，指的是外国企业的实际所得税税负低于中国《企业所得税法》规定税率（25%）的50%，即低于12.5%。

此处必须强调的是，判定依据是"实际税负"（Effective Tax Rate），而非"名义税率"（Nominal Tax Rate）。这意味着，即使一个国家或地区的名义税率高于12.5%（如香港为16.5%，新加坡为17%），但如果企业通过享受当地的税收优惠、税收减免（如香港的离岸利得免税）或特定所得不征税政策，导致其最终的实际纳税额占税前利润的比例低于12.5%，仍会被认定为落入低税负区。

判定标准三：无合理商业目的的利润留存

即使同时满足"控制"和"低税负"两个条件，CFC规则也并非自动适用。最后一个，也是实践中最具争议性的条件是：该外国企业"并非由于合理的经营需要而对利润不作分配或者减少分配"。

这一条款承认了企业保留利润用于再投资和发展的正常商业需求。所谓"合理的经营需要"，通常指为满足企业日常运营资金、偿还债务、进行已规划的具体投资项目（如厂房扩建、设备采购、股权并购等）而保留利润。然而，举证责任在于纳税人。企业必须提供充分的证据，如董事会决议、商业计划书、投资协议、财务预算等，来证明其利润留存的商业合理性。如果企业仅仅是为了规避股东层面的分红税，而将大量利润闲置于公司账户，缺乏明确的商业用途，则很可能被税务机关认定为"无合理商业目的"。

个人所得税法下的CFC规则：覆盖高净值人士的"天网"

随着中国高净值人群境外投资的日益普遍，仅有企业CFC规则已不足以应对个人层面的跨境避税。为此，2018年新修订的《个人所得税法》第八条中，正式引入了针对个人的CFC规则，与企业CFC规则形成了无缝衔接。

个人CFC规则的核心条款规定，对于居民个人控制的，或者居民个人和居民企业共同控制的、设立在实际税负明显偏低的国家（地区）的企业，如果无合理经营需要，对应当归属于居民个人的利润不作分配或者减少分配，税务机关有权进行纳税调整。其核心判定标准，如"控制"、"实际税负明显偏低"、"无合理经营需要"，与企业所得税法下的规定在原则上保持一致。

在税收处理上，一旦触发个人CFC规则，归属于该居民个人股东的未分配利润，将被"视同"为股息、红利所得，按照20%的税率征收个人所得税。这部分税款需要由纳税人主动进行境外所得申报，不并入综合所得进行汇算清缴。

值得注意的是，个人CFC规则的引入与中国开始实施CRS信息交换的时间点高度重合。2018年8月，个人CFC规则写入新《个税法》；同年9月，中国税务机关收到了第一批CRS交换信息。这绝非巧合，而是一次精心策划的战略部署。CRS为税务机关提供了发现个人海外金融资产的"眼睛"，而个人CFC规则则提供了对这些资产产生的未分配利润进行征税的"牙齿"。这一立法与技术执法的联动，标志着中国对高净值人士全球所得的税收监管能力实现了质的飞跃。虽然目前公开的个人CFC司法判例极少，但税务机关通过行政约谈、风险提示等方式进行内部处理的案例已屡见不鲜，显示出"引而不发"的威慑力与逐步收紧的执法趋势。

为了更清晰地展示企业与个人CFC规则的异同，下表对核心要素进行了对比：

特征

企业CFC规则

个人CFC规则

法律依据

《企业所得税法》第45条及其实施条例

《个人所得税法》第8条及其实施条例

控制权定义

居民企业/个人单一持股超过10%且合计超过50%，或实质控制

居民个人/企业单一持股超过10%且合计超过50%，或实质控制（与企业端定义一致）

低税负门槛

实际税负低于12.5%

实际税负低于12.5%（与企业端定义一致）

视同分配所得的税务处理

计入居民企业当期应纳税所得额，适用25%企业所得税税率

视为"股息、红利所得"，适用20%个人所得税税率，单独申报

申报义务

居民企业年度汇算清缴时填报《居民企业境外投资信息报告表》

居民个人在次年3月1日至6月30日内主动进行境外所得申报

豁免条款解析：合规的"安全港"

为平衡反避税与支持企业正常跨国经营的需求，中国CFC规则同样设立了"安全港"条款，即满足特定条件可豁免适用视同分配规则。主要包括以下三种情形：

1. 地域豁免（Geographical Exemption）: 如果受控外国企业设立在国家税务总局指定的非低税率国家（地区），则可豁免。这份"白名单"包括美国、英国、德国、日本等主要经济体。设立在这些国家的企业，即使其利润未分配，通常也被推定为具有合理的商业考虑，而非以避税为主要目的。

2. 积极经营所得豁免（Active Business Income Exemption）: 如果受控外国企业的主要收入来源于"积极经营活动"，而非被动的投资性收益，也可获得豁免。实务中，通常以积极经营所得占总收入50%以上为判断标准。积极经营所得包括生产、制造、商品贸易、提供真实服务等产生的收入；而被动所得则包括股息、利息、租金、特许权使用费和资本利得等。这一豁免的核心在于区分"运营实体"与"投资平台"，鼓励企业在境外从事具有商业实质的经营活动。

3. 微利豁免（De Minimis Exemption）: 如果受控外国企业当年度的利润总额低于一定标准（目前为500万元人民币），也可豁免。此规定旨在降低中小规模境外投资的合规成本，将税务机关的监管资源集中于规模较大、避税风险更高的情形。

这三项豁免条款为企业的合规筹划提供了明确的路径。企业在进行海外架构设计时，可以通过选择设立在"白名单"国家、确保境外实体从事实质性经营活动并保持积极收入占比，或将利润水平控制在豁免线以下等方式，主动规避CFC规则带来的税务风险。

（更多内容请见下期刊物下篇）

