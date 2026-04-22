高级合伙人贺国良受邀出席2026观点物业暨城市服务大会并发表主题演讲

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近日，在深业上城城市云客厅，观点机构隆重举办了2026观点物业暨城市服务大会，金诚同达高级合伙人贺国良受邀出席并发表题为《如何破除上市物企的三座资本“暗礁”》的主题演讲。

金诚同达高级合伙人 贺国良

演讲中，贺律师从物业公司上市前的投资并购、上市中的保底发行、上市后的场外配资等三个角度及层次，结合最高法院公报案例、香港高等法院案例、内地及香港证券监管机构、证券交易所相关规定，根据物企上市的底层商业逻辑以及自身办案经验，详细分析内地物企港股上市前中后存在的法律风险，并提出有实操性的应对建议，深受与会嘉宾及听众好评。

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