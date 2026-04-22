ARTICLE
22 April 2026

高级合伙人贺国良受邀出席2026观点物业暨城市服务大会并发表主题演讲

JT
Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm

Contributor

Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm logo
Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm (JT&N) is a large full-service law firm founded in 1992 and headquartered in Beijing. It was one of the first partnership-model law firms in China. To date, JT&N has strategically expanded its footprint across key regions of China's economic development and established overseas offices in Hong Kong, Tokyo, and Singapore.
Explore Firm Details
金诚同达高级合伙人贺国良在2026观点物业暨城市服务大会上发表主题演讲，深入剖析内地物业企业港股上市过程中面临的投资并购、保底发行、场
China Real Estate and Construction
Jincheng Tongda & Neal
Your Author LinkedIn Connections
Jincheng Tongda & Neal’s articles from Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm are most popular:
  • in China
Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm are most popular:
  • within Real Estate and Construction, Transport and Employment and HR topic(s)

近日，在深业上城城市云客厅，观点机构隆重举办了2026观点物业暨城市服务大会，金诚同达高级合伙人贺国良受邀出席并发表题为《如何破除上市物企的三座资本“暗礁”》的主题演讲。

1778238.jpg

金诚同达高级合伙人 贺国良

演讲中，贺律师从物业公司上市前的投资并购、上市中的保底发行、上市后的场外配资等三个角度及层次，结合最高法院公报案例、香港高等法院案例、内地及香港证券监管机构、证券交易所相关规定，根据物企上市的底层商业逻辑以及自身办案经验，详细分析内地物企港股上市前中后存在的法律风险，并提出有实操性的应对建议，深受与会嘉宾及听众好评。

1778238a.jpg

观点机构是大中华领先的商业财经资讯、数据和分析、报告的供应商，覆盖住宅地产、商业地产、工业地产及配套金融。旗下拥有观点新媒体、观点指数、博鳌房地产论坛等系列品牌活动、观点会等四大系列。在中国暨大中华地区，观点机构24小时及时全面的资讯报道与定期发布的行业权威报告、研究成果连同权威行业活动、论坛峰会以及深入市场前沿的培训计划课程，都在线上与线下每时每刻链接瞬息万变的商业经济中的企业与人，并透过多角度的创新服务为企业提供决策信心，推动商业文明的可持续发展。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Jincheng Tongda & Neal
Jincheng Tongda & Neal
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More