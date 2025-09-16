ARTICLE
16 September 2025

6大法则揭秘中国汽车行业新运营模式

中国新能源汽车产业正以惊人的效率领跑全球。当前，中国车企不仅能做到将产品上市时间缩短一半...
Stephen Dyer and Yichao Zhang
中国新能源汽车产业正以惊人的效率领跑全球。当前，中国车企不仅能做到将产品上市时间缩短一半，更成功将投资成本降低40-50%，实现了30%的成本优势。

这背后，是一套颠覆传统的“新运营模式”，AlixPartners艾睿铂将其提炼为6大核心要点，希望能为您带来启发。

一、上市时间一旦确定，不可更改

准时上市，意味着抢占市场先机。

将上市时间的重要性置于成本与性能等所有考量因素之上。

这是新运营模式的铁律。

二、在可控范围内拥抱风险

流程并行：测试与开模并行。

转变理念：产品“足够好”即可，无需无止境地追求完美。

高效设计：将失效模式与影响分析（FMEA）融入初始设计，而非作为后期补救措施。

探索技术：积极寻找并应用新技术。

三、软件与硬件解耦

敏捷流程：通过软件抽象层实现解耦，支持更快迭代和核心功能变化。

硬件标准：硬件高度架构化、标准化，为灵活的软件提供稳定支持。

关键节点：设立2-3个主要的软硬件集成里程碑，确保整体进度。

四、快速决策机制

权力下放：赋予车型总监和较低组织层级高度决策权，减少汇报流程。

单一信息源：将单一数据平台作为问题跟踪和项目管理的唯一依据。

化繁为简：推行系统化方法，简化内部流程。

五、通过模块化设计高效开发

零件标准化：高达80%的零部件为沿用件或供应商标准件。

复用软件：建立软件库，方便快速复用代码和功能。

目标先行：在项目早期不被细节掣肘，而是优先确定核心目标。

六、供应商在早期阶段就深度参与

核心自研：将智能软件和核心系统视为自身核心竞争力，牢牢掌握在手中。

定向外包：将非核心工作（如部分零部件开发）外包给值得信赖的供应商，并给予其充分指导。

协作共赢：通过供应商早期介入和深度合作，压缩时间成本。

