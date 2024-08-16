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16 August 2024

2024世界スマートコネクテッドカー大会、10月に北京で開幕へ

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工業・情報化部（省）装備工業発展センター長を務める世界スマートコネクテッドカー大会組織委員会事務局長の瞿国春氏は2日、世界スマ
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　工業・情報化部（省）装備工業発展センター長を務める世界スマートコネクテッドカー大会組織委員会事務局長の瞿国春氏は2日、世界スマートコネクテッドカー大会のブリーフィングで、「2024世界スマートコネクテッドカー大会は10月17-19日に北京亦荘北人亦創国際会展センターで開催される」と説明した。　

　本大会は、世界のスマートコネクテッドカーの先進的な経験と実証推進の意思疎通・交流のプラットフォームを構築し、世界の政界・企業と業界を結び、各方面の資源・知恵を集結し、産業が直面している問題を協力して解決し、スマートコネクテッドカーの発展を加速させるのが狙いだ。

　瞿氏によると、本大会には次の3つの注目点がある。

　（1）スマートコネクテッドカー世界10大ブレイクスルー及び10大トレンドを初発表。大会はスマートコネクテッドカー産業発展の10のブレイクスルー及び未来の10大技術トレンドを発表する。過去10年の努力の成果を十分に総括し、業界の科学技術イノベーション及び産業高度化の方向を牽引する。

　（2）年間を通じた一連の特色イベントを初めて一堂に集める。大会は革新的に、通年的で全国的なシリーズイベントを企画し、中央・地方、政界・企業及び産学研用（企業・大学・研究機関・ユーザー）の多方面の連携を強化し、マルチルートメディアコンバージェンスプラットフォームを通じ業界発展の成果を持続的に展示し、大会が年間を通じ影響力を発揮できるように保証する。

　（3）マルチシーンのスマート運転機能を全面的に展示。大会はマルチブランド・マルチレベルのスマートコネクテッドカーを展示し、便利な予約サービスを提供する。来賓に都市道路ハイレベル運転補助機能、V2X青信号最適化速度推奨機能、自動駐車などの先進的な技術を体験させる。また自動運転カーニバル及び工業観光見学イベントを特別開催し、中国のスマートコネクテッドカー産業の成果を全面的に示す。

出所：人民網

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