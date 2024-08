ARTICLE 2024世界スマートコネクテッドカー大会、10月に北京で開幕へ K Kangxin More Contributor Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services. 工業・情報化部(省)装備工業発展センター長を務める世界スマートコネクテッドカー大会組織委員会事務局長の瞿国春氏は2日、世界スマ

