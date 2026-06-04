为产品安全而生：谈谈美国消费品安全委员会（CPSC）

美国是世界上最大最稳定的市场，也是对产品品质要求最严格的市场。以产品安全为例，美国产品责任民事诉讼非常发达，如果产品发生安全事故，消费者和消费者律师不会轻易放过制造商，他们会锲而不舍寻求巨额索赔（请参见制造业企业的噩梦 - 美国产品责任诉讼）。美国政府也不会放任不管，实际上，美国政府从1972年起就专门成立一个“正部级”的联邦政府一级部门来管理产品安全：美国消费品安全委员会（U.S. Consumer Product Safety Commission，简称CPSC）。

一、CPSC的目标和管理方法

CPSC的终极目标，是减少产品事故率，即，逐年降低因消费品而死亡或受伤的人数。举例而言，在2023年内，美国与消费品有关的死亡人数为59,900，2024年与消费品有关的受伤（需急诊）人数达1507万人，CPSC的目标就是让这个数字继续不断地下降。因此，CPSC可以说是美国国家消费品的“品质部门”，任务是确保整个国家消费品的安全水平不断提升。

CPSC本身并不生产消费品，要完成提升消费品安全水平这个艰巨的任务，只有两个途径，一个是提高产品准入标准，确保进入市场的产品安全水平不断提升。二是及时发现问题产品并实施召回，回收这些因种种原因而落入市场的“漏网之鱼” ，减少问题产品被实际使用的机会。

二、CPSC在召回中的监督者角色

产品召回发生前，如果消费者因为产品发生事故，可向CPSC投诉，CPSC会通知制造商。制造商发现产品可能有安全隐患，则有义务向CPSC汇报。如果制造商希望实施召回，必须提交召回方案给CPSC，经审批后方可发布。如果制造商未主动提出召回，则CPSC可能会对产品安全进行调查，确认产品不安全时作出判定，“建议”甚至“强制要求”制造商实施召回。

产品召回发生后，CPSC会通过其官网发布正式公告，也会提前将消息告知各地合作媒体，要求各地媒体同步发布报道。2025年，CPSC发布了357起召回，平均约一天1起。制造商必须定期向CPSC汇报召回进展，以便CPSC判断召回方案是否需要调整或是否需要再次发布召回公告。消费者如果对于召回程序不满，也可向CPSC投诉，CPSC会将消费者投诉转交制造商并督促其处理解决。

三、CPSC罚款和其他相关责任

在许多情况下，CPSC有权实施罚款，比如，制造商发现产品安全隐患后未及时汇报，制造商违反CPSC强制性安全标准，存在虚假陈述行为，销售已被召回的产品或者未经授权使用相关认证标识（比如：UL）等。2025年，CPSC分别对一加拿大家具制造商和一美国可穿戴设备品牌罚款1602.5 万美元和1225 万美元，合计罚款金额达到2827.5 万美元；2026年以来，CPSC针对一日本公司罚款1150 万美元。

与美国其他政府机构实施罚款的原则相同，CPSC实施罚款也需要遵循正当程序（Due Process)，制造商针对CPSC提出的罚款方案有协商沟通和陈述观点的机会，对CPSC做出的决定不服也有权在联邦法院诉讼解决（实践中较少）。比如，在2017年，一家咖啡机公司就因质疑CPSC罚款而对CPSC提起诉讼，该年9月底法官认定罚款金额为193万美元，而非CPSC主张的3030万美元。

企业如未及时向CPSC汇报危险产品，企业以及相关人员甚至可能会被追究刑事责任。2025年6月，某知名中国企业在美子公司因未向CPSC报告其除湿机产品的起火风险，美国司法部首次根据《消费品安全法》（Consumer Product Safety Act， 简称CPSA）对该企业的两名高管追究刑事责任，最终被判处三年以上监禁。

四、中国的“CPSC”：缺陷产品召回技术中心

实际上，中国近年来也开始逐步建立了产品召回制度，《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》和《缺陷消费品召回管理办法》在2016年已开始正式实施，《食品召回管理办法》将在2026年12月1日起实施，同时国家市场监督管理总局也表示进一步加强跨境电商零售进口食品和网络销售消费品的召回监管。从实际召回数据上看，2025年共实施消费品召回1081次，涉及产品823.6万件，召回数量较多的是食品相关产品，占召回总数量的21.7%；召回汽车产品190次，涉及车辆684.6万辆，其中新能源汽车召回105次，涉及车辆265.2万辆，占全年汽车召回总数量的38.7%。

2023年12月22日，国家市场监督管理总局成立缺陷产品召回技术中心，前身为隶属原国家质检总局下的缺陷产品管理中心，其角色与美国CPSC十分相似。与美国稍微不同是，技术中心在行政层级上不属于一个国务院的一级部门，而是直属正司级事业单位；另外，技术中心既管理消费品召回，也管理汽车的召回，而美国CPSC只管理消费品召回，汽车召回由另外一个机构——国家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration，简称NHTSA）进行管理。

随着中国政府和消费者对产品安全越来越关注，相信缺陷产品召回技术中心在推动产品安全提升方面的角色也将越来越重要。

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