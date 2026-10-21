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21 October 2026

国家知識産権局、知的財産公共サービス体系の整備に関する意見を公表

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国家知識産権局（CNIPA）は「知的財産公共サービス体系の整備強化に関する意見」を発表した。2030年までに、知的財産公共サービス体系を一層充実させ、サービスの精度と実効性を高めるとともに、イノベーション促進効果を十分に発揮し、イノベーション主体や一般市民の満足度を継続的
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　国家知識産権局（CNIPA）は「知的財産公共サービス体系の整備強化に関する意見」を発表した。2030年までに、知的財産公共サービス体系を一層充実させ、サービスの精度と実効性を高めるとともに、イノベーション促進効果を十分に発揮し、イノベーション主体や一般市民の満足度を継続的に向上させることを目指す。知的財産のイノベーション成果を発展の原動力とし、国民の利益につなげる方針である。

　意見は、イノベーション主体や一般市民のニーズに応じた基礎サービスの最適化・高度化、重要技術の開発や産業イノベーションを支える専門的かつ的確なサービスの強化を掲げる。また、政府機関間、中央と地方間、地域間の連携を進め、政府主導・多様な主体の参加による効率的なサービス体制を構築する。さらに、知的財産データの価値を掘り起こし、「AI＋」の活用を拡大することで公共サービスのデジタル化・高度化を推進する。

出所：国家知識産権局公式サイト

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