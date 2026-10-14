​《베이징시 특허 예비심사 및 특허심사하이웨이(PPH) 신청 업무 지침》 발표

9월 9일, 《베이징시 특허 예비심사 및 특허심사하이웨이(PPH) 신청 업무 지침》(이하 《지침》)이 2026년 중국국제서비스무역교역회 기업 지식재산권 해외진출 특별 행사에서 정식 발표되었다.

《지침》은 “국내 특허 사전심사 가속 + 해외 PPH 가속”의 전 과정 신속 심사 통로를 열어 국내외 특허 심사 주기를 대폭 단축하고 첨단·정밀 산업의 혁신 발전을 지원하는 데 주력한다. 《지침》은 특허 사전심사와 PPH 신청 실무에 초점을 맞추어 베이징시 특허 사전심사 서비스 범위, 서비스 절차 및 처리 요건을 체계적으로 소개하고, PPH의 장점과 특징, 핵심 요건 및 주요 유형을 정리했으며, 특허 사전심사와 PPH의 기본 개념, 연동 우위 및 연계 절차를 설명하고, 미국, 유럽, 일본, 한국 등 주요 국가 및 지역의 특허심사기관에 PPH 요청을 제기하기 위한 구체적 요건을 세분화하여 베이징시 혁신 주체가 국내외 가속 심사 통로를 총괄적으로 활용할 수 있도록 명확한 참고 자료를 제공한다.

《지침》의 발표는 베이징시가 혁신 주체의 “특허 사전심사+PPH” 연동 메커니즘 활용을 추진하고 지식재산권 국제 경쟁력을 제고하기 위한 중요한 조치이다. 다음 단계로 베이징시 지식재산권국은 《지침》 발표를 계기로 특허 사전심사 서비스 효율을 지속적으로 최적화하고, 고품질 지식재산권 서비스로 혁신 주체의 해외진출 발전을 지원하며, 베이징(징진지) 국제과학기술혁신센터 건설에 뒷받침을 제공할 것이다.

(출처:베이징시지식재산권국)

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