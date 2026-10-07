北京市、「特許予審＋PPH」海外特許取得の迅速化に向けた指針を発表

北京市は9月9日、2026年中国国際サービス貿易交易会（CIFTIS）の企業知財海外展開特別イベントで、「北京市特許予備審査・特許審査ハイウェイ（PPH）申請業務ガイドライン」を発表した。同ガイドラインは、国内の特許予備審査と海外PPHを組み合わせた迅速な審査ルートを整備し、国内外での特許審査期間を短縮することで、先端産業のイノベーションを支援することを目的としている。
ガイドラインでは、北京市の特許予審サービスの対象、手続き、要件を体系的に説明するとともに、PPHのメリットや主な要件・種類、特許予備審査とPPHの連携方法や手続きについて整理した。さらに、米国、欧州、日本、韓国など主要国・地域の特許審査機関にPPHを申請する際の具体的な要件を示し、イノベーション主体が国内外の早期審査制度を効果的に活用するための指針を提供している。
北京市知識産権局は今後、同ガイドラインの発表を契機に、特許予備審査とPPHの連携制度の活用を促進し、サービスの質と効率を高めることで、企業などの海外展開を知財面から支援するとしている。
出所：国家知識産権網局公式サイト
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