最高法：产品亏损，公司还要不要付发明人报酬？

最高人民法院审结一起职务发明报酬纠纷案，明确：职务发明报酬的给付，应当以发明创造实施后取得经济效益为前提。

案件背景

X于2016年入职甲公司，任制剂工艺开发高级总监，2021年离职。涉案专利的专利权人为甲公司，X是六位发明人之一。实施涉案专利的产品于2019年11月获准上市。根据甲公司提交的产品营收数据，2019年营业利润亏损，2020年至2024年营业利润共计约4.8亿元元，但截止2024年，营业利润整体为负数。

X起诉要求甲公司支付职务发明报酬。一审法院认为现有证据无法证明涉案产品本身的营业利润，需要专项审计，而X负有举证责任却不同意预交审计费用，因此驳回X的诉讼请求。

判决结果

二审中，最高人民法院责令甲公司提交了涉案产品营收利润数据，并作出三点认定：

第一，甲公司提交的产品营收数据可以作为判断其是否应向X支付报酬以及确定报酬数额的依据，本案尚无必要另行通过审计方式确定产品的营业利润。一审法院仅以X不愿预付审计费用为由驳回X的诉讼请求不当。

第二，甲公司应当向X支付职务发明创造发明人报酬。甲公司自2020年开始到2024年每年均已实际取得营业利润，应当在实施转化成功投产后连续三至五年，每年从实施该项科技成果的营业利润中提取不低于百分之五的比例向发明人支付报酬。涉案产品整体仍处于亏损状态并非甲公司拒绝支付报酬的理由。

第三，报酬数额应综合考虑涉案专利的贡献率和发明人的数量、技术贡献、实施转化的贡献等因素予以确定。

1.关于涉案专利的贡献率：涉案专利系用于产品的制剂，总体上发挥的仍是辅助作用。涉案专利的转化还依赖生产工艺等配套和完善，负责专利转化的相关人员对此也会作出相应贡献。故综合考虑涉案专利转化实施中各人员的贡献，酌情确定涉案专利的贡献率为20%。

2.关于发明人的份额：涉案专利共有六位发明人，在无证据证明六位发明人各自贡献大小的情况下，应推定每位发明人的贡献相同，报酬应当在六位发明人之间平均分配。

3.关于计算报酬的期限和数额：涉案产品自2020年开始上市销售，故应自2020年开始计算报酬。综合考虑甲公司的研发投入、涉案专利的剩余期限以及获利情况，确定甲公司提取报酬的期限为五年，即自2020年开始至2024年，营业利润基数共计48018万元。

4.关于报酬提取比例。在甲公司对于职务发明报酬没有其他约定的情况下，根据促进科技成果转化法的规定，酌情按照营业利润的5%计算报酬数额。综合考虑上述因素，甲公司应向X一次性支付涉案专利职务发明创造发明人报酬80万元。

综上，最高法判决撤销一审判决，改判甲公司向X支付职务发明创造发明人报酬80万元。

判决要点

根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》（以下简称促进科技成果转化法）第四十五条第一款的规定，“取得经济效益”的认定通常应当以年为单位判断单位在实施发明创造的相应年度是否具有营业利润，从单位实施涉案专利转化成功投产的当年开始起算，综合考虑营业利润情况确定三至五年的提取营业利润的期限。

发明人通常应当举证证明职务发明创造已经实施转化以及营业利润等相关事实，但是综合考虑相关证据由发明人所在单位持有和控制、发明人提交证据存在客观困难且成本较高等因素，人民法院可以通过责令单位提交相关证据、举证妨碍等规则实现相关事实的查明。

（2024）最高法知民终907号

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