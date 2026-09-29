중국-유럽 특허심사하이웨이(PPH) 시범사업, 2026년 8월 1일 개시

중국 국가지식산권국과 유럽특허청의 공동 결정에 따라, 중국-유럽 특허심사하이웨이(PPH) 시범사업이 2026년 8월 1일 시작되었다.

중국-유럽 PPH 시범사업 개시 이후, 양측 출원인은 중국-유럽 특허심사하이웨이 시범사업에 따른 PPH 요청 절차에 따라 중국 국가지식산권국 또는 유럽특허청에 PPH 요청을 제출할 수 있다.

PPH는 서로 다른 국가나 지역 간의 특허 신속 심사 통로로, 특허심사기관 간 업무 공유를 통해 특허 심사 절차를 가속화한다. 2011년 11월 최초 PPH 시범사업이 시작된 이래 지금까지 중국 국가지식산권국은 이미 38개 국가나 지역의 특허심사기관과 PPH 협력 메커니즘을 구축하여, 중국 출원인의 해외 특허 출원의 신속한 권리 획득에 효과적인 지원을 제공해 왔다.

(출처:국가지식재산권국)