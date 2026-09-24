深セン市、インドネシアに海外知的財産権保護拠点を開設

深セン市がインドネシア・ジャカルタに海外知的財産権保護拠点を開設し、東南アジア地域へ進出する深セン企業の知財リスク対応を強化する

広東省深セン市の海外知的財産権保護（インドネシア）拠点がこのほど、インドネシア・ジャカルタで開設された。深セン市が海外に設置する知財保護拠点としてはドイツ、シンガポール、ブラジルに続く4カ所目となる。

同拠点は、海外における知財リスクのモニタリング、紛争対応の指導、政策情報の提供、関係機関との連携などの公益サービスを重点的に提供する。シンガポール拠点とも連携し、東南アジア地域の知財動向を踏まえながら、海外展開する深セン企業を支援する。

深セン市では7月までに、海外の知財関連事案を累計3200件以上モニタリングし、3100社以上の企業に個別の紛争対応支援を提供した。これにより、企業の訴訟費用を7000万ドル以上、市場での損失を23億ドル削減したとしている。

深セン市市場監督管理局は電子情報、新エネルギー、デジタル経済などの分野でインドネシアとの協力が広がり、現地へ進出する深セン企業も増加していることから、新拠点の設置を企業の海外知財保護ニーズに対応する重要な措置と位置付けている。

出所：中国保護知識産権網

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