"소이(小i) 로봇 대 애플 사건" 1심 판결에서 본 AI 분야 특허 작성의 시사

상하이시 고급인민법원이 소이 로봇과 애플 간의 특허 침해 분쟁에서 애플의 손을 들어주며 Siri가 특허권을 침해하지 않았다고 판결했다. 이 사건은 AI 분야 5

2026년 6월 10일, 상하이시 고급인민법원은 소이(小i) 로봇과 애플(Apple) 회사 간의 특허 침해 분쟁에 대해 1심 판결을 선고했다. 법원은 소이 로봇의 모든 침해 소송 청구를 기각하고, 애플 회사가 제기한 비침해 확인 청구를 지지했다.

쟁점 특허(출원번호: 200410053749.9)의 청구항 1은 채팅 로봇 시스템을 보호하며, 그 방안은 적어도 다음을 포함한다. 즉, 하나의 사용자; 그리고 하나의 채팅 로봇으로서, 해당 채팅 로봇에는 인공지능 서버 및 대응 데이터베이스가 구비되어 인공지능 상호작용 및 정보 서비스 기능을 갖추고 있으며, 통신 모듈도 설치되어 있어 사용자가 인스턴트 메신저 플랫폼 또는 문자메시지 플랫폼을 통해 채팅 로봇과 각종 대화를 수행할 수 있다.

해당 채팅 로봇은 또한 조회 서버 및 그에 대응하는 데이터베이스와 게임 서버를 보유하고 있으며, 필터가 구비되어 통신 모듈이 수신한 사용자 문장에 대해 유형 구분을 수행하여 그것이 포맷된 문장인지 자연어인지를 식별하고, 구분 결과에 따라 사용자 문장을 대응 서버—즉 인공지능 서버, 조회 서버 또는 게임 서버로 전달한다.

핵심 쟁점

청구항 1 중 "인스턴트 메신저 플랫폼을 통해 상호작용을 구현하는 것", "필터를 통해 포맷된 문장과 자연어를 구분하는 것"이라는 두 가지 특징이 본 사건의 침해 대비에서 핵심 쟁점이 되었다.

애플 회사가 Siri의 소스 코드를 제출하지 않았기 때문에, 법원은 블랙박스 테스트 방식으로 비교·대조하여 제품의 입력·출력 표현을 통해 내부 기술 구현 경로를 역추론했다. 비교 결과, 법원은 Siri가 채팅, 정보 조회, 명령 실행이 가능하지만, 인스턴트 메신저 플랫폼을 통해 사용자 상호작용을 완료하지도 않았고 "필터를 통해 포맷된 문장과 자연어를 구분하는" 기술적 해결수단을 채택하지도 않았으므로, 쟁점 특허권의 보호 범위에 속하지 않는다고 인정했다.

주목할 점은, 쟁점 특허가 이전에 이미 여러 차례 무효심판 절차를 거치면서 권리 안정성이 여러 번 기복을 겪었다는 것입니다.

2013년, 원原 특허복심위원회는 무효심판청구 심사결정을 내려 쟁점 특허권을 유효하게 유지했다.

2015년, 베이징 고급법원은 쟁점 특허 명세서가 게임 기능과 관련된 내용을 충분히 공개하지 않아 《특허법》 제26조 제3항의 규정에 부합하지 않는다고 판단하여 특허권을 무효로 선고했다.

2020년, 최고인민법원은 본 사건을 직권 재심하여 재심 판결을 내려 2심 판결을 취소하고 1심의 유효 결론을 유지했으며, 쟁점 특허권은 최종적으로 유효하게 유지되었다.

최고법원의 핵심 인정은 다음과 같습니다. 게임 서버 관련 특징은 본 특허가 종래기술에 비해 가지는 차별적 기술적 특징이 아니므로, 명세서에서 이에 대해 상세히 설명하지 않아도 된다는 것이다.

본 사건의 재판 규칙과 기술적 특징 대비 논리를 결합하여, AI 분야 특허 출원의 작성에 대해 다음과 같은 세 가지 실무적 시사점을 정리할 수 있다.

첫째, 독립청구항은 반드시 핵심 발명 착상을 핵심 기준으로 삼아야 하며, 게임 기능과 같은 응용 확장类, 핵심 기능 구현에 필수적이지 않은 기술적 특징은 종속청구항으로 내려 배치해야 한다.

둘째, 입력·출력 데이터 형태에 대한 기술적 한정을 강화하는 동시에, 기능적 특징에 대해서는 합리적인 상위 개념의 포괄 공간을 남겨두어야 한다. 본 사건의 "필터가 포맷된 문장과 자연어를 구분"을 예로 들면, 기능 효과로 직접 기술적 특징을 한정하고, 구체적인 구현 논리, 알고리즘 세부사항 등 내용은 종속청구항에서 층층이 전개하도록 남겨둘 수 있다.

셋째, 기술적 해결수단의 충분한 공개 기준은 인공지능 분야 특허 심사와 침해 소송에서 공통적인 난점이며, 본 사건 재심 판결은 해당 분야의 재판 기준을 더욱 명확히 했다. 명세서를 작성할 때에는 종래기술이 공유하는 기술적 특징과 차별적 기술적 특징을 명확히 구분하고, 차별적 기술적 특징에 대해서는 그 구조 구성, 연결 관계 및 작동 원리를 상세히 기재해야 하며, 종래기술에 이미 존재하는 공통 기술적 특징에 대해서는 적절히 간략하게 할 수 있다.

"소이 대 애플 사건"은 특허 실무자에게 참고 가치가 있는 사법적 표본을 제공했다. 동료들과 함께 사법 재판에서 경험을 추출하고, AI 분야 특허 작성의 최적화 경로를 공동으로 논의하여 특허 출원의 텍스트 품질과 권리 안정성을 향상시키기를 바란다.

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