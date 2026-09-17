母案与分案的阶梯式布局

母案，是申请人首次向国家知识产权局提交的专利申请；分案，是从母案中拆分而出、单独提交的全新专利申请，也被称作子案。

分案申请的核心优势为可延续母案的申请日与优先权日，即便分案提交时间更晚，仍可享有母案的在先申请权益，在专利审查与维权阶段具备显著优势。

分案虽可承袭母案的申请日与优先权日，但也受到母案的严格约束。分案的申请类型必须与母案保持一致，不得随意变更；同时，分案的技术内容不得超出母案原始记载范围，且需在母案彻底结案前提交，包括母案授权登记完成、主动彻底撤回、驳回决定生效等结案情形，逾期将无法再提交分案，且无恢复途径。

尽管存在“不得超范围”的限制，但分案可完全重新撰写权利要求，构建出区别于母案的全新保护范围。加之分案与母案审查相互独立，申请人可借助分案重新划分技术方案的保护边界，实现专利布局“进可攻、退可守”的灵活效果。

针对结构、原理复杂的技术方案，母案通常会同步记载小结构、大系统、产品制造方法、产品使用方法等多个发明构思。受专利单一性原则的约束，母案权利要求一般仅选取其中一项作为核心发明点构建保护体系，其余发明构思仅作为次要内容记载，无法实现所有技术点的最大化保护。此时可通过分案申请，对母案各类发明构思重新整合布局：母案保留核心结构的权利要求体系，其余附属结构、制造方法、使用方法等技术方案可分别提交分案。同时，申请人也可结合竞品产品的技术特点和趋势，针对性从母案中拆分技术方案提交分案。

此外

母案可进行二次分案，可以通过多次分案进一步优化权利要求的保护层级，形成多维度阶梯式保护布局，包括宽、中、窄梯度保护范围、以及小结构、大系统、应用方法等不同维度的权利要求体系。

通过多版本方案分流审查，最终筛选出可成功授权、维权力度最优的权利要求。依托技术拆分、特征重组、上下位概念互换、保护主题转换等方式，全方位保护各个发明点，实现专利多维布局，维权阶段可分别针对产品侵权、方法侵权、零部件侵权等各类侵权行为发起维权。

在专利审查过程中，若母案审查答复受阻，可依托母案提交分案，结合现有对比文件的抗辩难点，重新调整权利要求布局。实操中，可在答复母案审查意见时，主动增设1-2个核心区别特征，适度缩小母案独立权利要求保护范围，优先保障母案顺利授权，保证基础专利布局。同时，从母案原始说明书中提取上位化、少限定特征的核心技术方案，重新撰写分案权利要求，且需与母案形成上下位层级区分，规避保护范围重合导致的重复授权问题。

该分案将延续母案申请日，独立进入审查流程。若分案创造性抗辩成立，宽保护范围专利成功授权，即可形成“窄范围母案+宽范围分案”的双层专利保护格局。若分案创造性仍遭审查员质疑，可在分案答复阶段适度增补技术特征，争取适配的宽保护范围。通过这种方式实现多宽窄梯度方案并行审查、择优授权，最大化技术方案的专利保护力度。

需重点注意，受限于“不得超范围”的审查原则，分案的保护上限完全依托母案原始撰写质量。因此，在撰写母案原始申请文件时，说明书需详尽记载多个实施例、上下位技术方案、可选技术参数、替代结构等全部核心内容，完整披露产品结构、制备方法、配套零部件、应用场景等相关技术内容，为后续分案拆分、权利要求优化预留充足空间。