最高人民法院、AI紛争の裁判指針を初公表　24条で判断基準示す

中国最高人民法院は9月7日、「AI関連紛争事件の法に基づく審理に関する最高人民法院の意見」を公表した。国の最高司法機関が人工知能関連の司法判断ルールを示す初の文書となる。

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中国最高人民法院は9月7日、「AI関連紛争事件の法に基づく審理に関する最高人民法院の意見」を公表した。国の最高司法機関が人工知能関連の司法判断ルールを示す初の文書となる。

中国では人工知能に関する専門法がまだ制定されていないことから、民法典、サイバーセキュリティ法、著作権法、個人情報保護法などの現行法に基づき、人工知能関連紛争の処理に関する基本的な考え方と判断指針を示した。

人工知能による権利侵害事件の責任原則、モデル学習における公開済み個人情報の利用、人工知能製品の定義と欠陥認定、オープンソースソフトウエアに関する法的責任、人工知能関連の発明創造の特許性などを対象とする。

全5部24条からなり、人工知能の利用による権利侵害の規制、人工知能関連の知的財産紛争の審理、審理手続きの改善、違法犯罪行為への対応、関連する審理・業務体制の整備などを盛り込んだ。

出所：最高人民法院公式サイト

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