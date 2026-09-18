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中国、伝統産業の振興策を発表 2030年までに世界的ブランド育成

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中国の工業・情報化部など6部門はこのほど、歴史的・伝統的産業の質の高い発展を促す意見を発表した。対象は絹、茶、陶磁器、漢方薬、醸造、伝統工芸、文房四宝など、豊かな文化的背景を持つ中国の伝統産業である。