中国、伝統産業の振興策を発表　2030年までに世界的ブランド育成

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中国の工業・情報化部など6部門はこのほど、歴史的・伝統的産業の質の高い発展を促す意見を発表した。対象は絹、茶、陶磁器、漢方薬、醸造、伝統工芸、文房四宝など、豊かな文化的背景を持つ中国の伝統産業である。
2028年までに、売上高100億元規模の中核企業50社、中国の優れた消費財ブランド100件を育成するとともに、1千億元規模の特色ある産業クラスターを複数形成する。2030年までには世界一流企業や著名ブランドを育成し、グローバル・バリューチェーンの中・高付加価値分野への進出を目指す。
また、産業の科学技術イノベーション体系を整備し、重点実験室や製造業向けの実証・試験プラットフォームなどを活用して技術革新を加速する。企業には、製品の配合や中核技術を対象とした特許戦略を強化し、重要技術に関する知的財産の創出、保護、活用を促す。
出所：中国知識産権資訊網
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