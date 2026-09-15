江蘇省、PCT出願実務指針を作成　19の海外市場の特許実務を収録

江蘇省の外国関連知的財産法務サービスセンターは省知的財産権保護センター、外国関連知的財産法務サービス連盟と共同で「PCT出願実務指針」を作成した。

同指針はPCT出願の制度体系や主な利点、出願手続き、費用、実務上の留意点を体系的に整理した。また、2023年以降、江蘇省内のイノベーション主体によるPCT出願を代理した主なサービス機関の一覧を収録している。

さらに、米国、日本、韓国、英国、ドイツ、シンガポールなど19の主要市場を対象とした特許実務指針も掲載し、江蘇省企業による海外での特許取得・権利化を支援する実務的な参考資料として活用されることが期待される。

出所：国家知識産権戦略網