중국쓰쵠성,지식재산권 서비스거점 20개 구축을 통한 기업 지원 강화

최근,중국지식재산보는 쓰쵠성이 중점 산업단지와 일부 현/구/시에 1차 지식재산 서비스거점 20개를 구축하여 기업 맞춤형 지식재산 공공서비스를 확대하고 있다고 보도하였다.

1차 지식재산 서비스거점20개를 구축하고 이 중 15개를 산업단지에 설치하여 기업 접근성을 높인다.루저우시 장양구 서비스거점은 백주/의약건강/장비제작 등 지역 주력산업을 중심으로 지식재산서비스를 제공한다.루저우라오자오 고가치 특허 육성센터 구축 과정에서는 특허동향 분석과 특허 포트폴리오 설계를 지원하여 특허319건을 취득하고 그중 발명특허 112건 확보에 기여한다.

의료/장비제조 분야에서 특허 실시허락,특허밀집형 제품 등록 및 기술이전 서비스를 추진한다.루저우시 인민병원의 특허29건을 15개 기층 의료기관에 무상 실시허락하도록 지원하여 우수 의료자원의 기층 의료기관으로의 공유와 활용을 촉진한다.특허밀집형 제품 등록 67건과 특허 이전 실시허락 261건을 성사시켜 기업의 기술성과 사업화를 뒷받친다.

(출처:국가지식재산권국)