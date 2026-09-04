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4 September 2026

선전시,데이터 지식재산권 데이터 요소 규법 단체 표준 발표

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중국 지식재산권국이 선전시의 데이터 지식재산권 전 생애주기 관리를 위한 새로운 단체표준을 발표했다. 이 표준은 10대 업무분류와 86개 표준화 데이터 요
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최근 중국 지식재산권국(CNIPA)은 선전시가 데이터 지식재산권 전 생애주기에 적용되는 단체표준인 “데이터 지식재산권 데이터 요소 규범”을 발표했다고 보도한다.

동 단체표준은 데이터 지식재산권 업무에 적용되는 10대 업무분류와 86개 표준화 데이터 요소를 마련하고 등록 거래유통 담보금융 재무제표 반영 사법보호 등 주요 업무에 필요한 데이터 기준을 체계화한다.

동 단체표준의 주요 특징은 다음과 같다.

1.산업 수요 반영

거래 유통,담보금융,데이터 자산화 등 산업 현장의 활용 수요에 맞추어 데이터 요소를 설계한다

2.시스템 연계 및 비용 절감

데이터 필드와 검증 규칙을 통일하여 행정 거래 금융 시스템 간 정보연계 장벽을 낮춘다.

3.신뢰성 및 이력관리 강화

표준화된 데이터 요소를 활용하여 권리 변동과 업무 처리 이력을 추적 관리할 수 있도록 한다.

4.전국 확산 기반

선전시의 데이터 지식재산권 시범 경험을 표준화하여 다른 지역으로 확산할 수 있는 모델을 제시한다.

(출처:국가지식재산권국 사이트)

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