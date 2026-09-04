CNIPA,WIPO GREEN베이징 도시 가속 프로젝트 성과 보도

베이징시가 세계지식재산기구(WIPO)의 WIPO GREEN 도시 가속 프로젝트를 통해 녹색기술 특허의 실용화와 사업화를 추진하고 있습니다. 2021년 글로벌 첫 시범도시로 선&#

Article Insights

Kangxin are most popular: within Antitrust/Competition Law topic(s)

in China

최근,중국국가지식재산권국(CNIPA)은 지식재산보 보도를 인용하여 베이징 도시가 WIPO GREEN 도시 가속 프로젝트를 통해 녹색기술 수요 공급 매칭과 특허기술 사업화를 추진하고 있다고 소개한다.

WIPO GREEN도시 가속 프로젝트는 세계지식재산기구(WIPO)가 추진하는 녹색기술 협력사업으로 베이징시는 2021년 글로벌 첫 시범도시로 선정된 이후 지식재산을 활용한 녹색기술 발굴 매칭 실증 및 산업화 모델을 구축하고 있다.

베이징은 녹색기술 수요자와 기술 보유자를 연결하는 도시 단위 매칭체계를 운영한다.

2021년 WIPO GREEN 도시 가속 프로젝트의 글로벌 첫 시범도시로 베이징이 참여한 이후,도시 녹색전환 수요를 수집하고 국내외 녹색기술과 연결하는 협력 네트웨크를 구축한다.

탄소감축,대기질 개선 및 생활폐기물 처리 등 도시문제 해결에 필요한 기술수요를 구체화한다.

동 프로젝트는 녹색기술을 도시 현장에 적용하여 특허기술의 실제 활용 가능성을 확인한다.

특허기술 평가와 지식재산 전략 자문을 통해 녹색기술의 이전 활용과 해외 진출 기반을 강화한다.

WIPO는 베이징 녹색기술 적용 강화:WIPO GREEN중국 도시 가속 프로젝트 제이징 시범 진행 보고서를 통해 베이징 시범사업이 구조화된 수요 공급 매칭과 지식재산 지원을 결합하여 녹색혁신을 실제 환경성과로 전환한 사례라고 평가한다.

(출처:국가지식재산권국)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.