중국 지식재산권국(CNIPA),2026년 전국 특허 조사 업무 실시에 관한 통지 발표

최근,중국 지식재산권국(CNIPA)은 국내 기업의 특허 창출 보호 활용 현황과 해외 지식재산 활동 등을 파악하기 위해 <<2026년 전국 특허 조사 업무 실시에 관한 통지>>를 발표하였다.

1.기업의 특허 창출 보호 활용,지식재산 인력 관리 및 해외 지식재산 활동을 조사하고 특허의 활용성과와 권리보호 수순을 핵심지표로 측정한다.

2. 2025년 말 기준 유효한 특허를 보유한 중국 국내 기업과 해당 기업이 보유한 발명특허 실용신안 디자인특허를 조사대상으로 선정한다.

3.CNIPA가 동일한 조사표 온라인 플랫폼 조사기간을 적용하여 전국 조사를 총괄하고 지역별 여건에 따라 지방 지식재산 담당기관과 외부 조사기관이 참여한다.

4.<<중화인민공화국 통계법>>과 특허 조사 통계제도에 따라 조사절차와 품질검사를 엄격히 실시하고 조사자료의 정확성 완전성 신뢰성을 확보하도록 한다.

(출처:국가지식재산권국)