상하이시 지식재산권국,지식재산 고품질 창출 및 고효율 활용 3년 행동 계획 발표

상하이시는 첨단제조업을 중심으로 한 “2+3+6+6”현대화 산업체계 구축을 지원하기 위해 5개 분야에서 20개 조치를 제시했으며 지식재산 창출,전환,활용,중점산업 발전지원, 기업 지식재산 제도 구축 등의 내용을 포함한다.

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최근,중국 지식재산권국(CNIPA)은 상하이시 지식재산권국이 <<상하이시 지식재산 고품질 창출 및 고효율 활용 3년 행동계획>>을 제정 발표했다고 소개하였다.

상하이시는 첨단제조업을 중심으로 한 “2+3+6+6”현대화 산업체계 구축을 지원하기 위해 5개 분야에서 20개 조치를 제시했으며 지식재산 창출,전환,활용,중점산업 발전지원, 기업 지식재산 제도 구축 등의 내용을 포함한다.

핵심기술 분야의 지식재산권 확보를 강화하고 특허심사 서비스를 개선하며 산업 기술 발전 방향에 맞춘 지식재산권 확보전략과 국제경쟁력을 높일 계획이다.

상하이시는 집적회로 바이오의약 인공지능 등 3대 선도산업과 차세대 전자정보 지능형 커넥티드 신에너지자동차 첨단장비 첨단소재 신에너지 및 녹색저탄소 패션소비재 등6대 중점산업을 중심으로 산업 고도화를 추진하고 있다.

보유 특허를 정기적으로 조사하고 활용하는 체계를 마련하며 지식재산 운영체계와 가치평가체계를 정비하고 지식재산 금융지원을 확대할 예정이다.

지식재산 가치평가 거래 금융을 연계하여 특허의 사업화 및 시장 활용을 촉진하는 한편 상표와 브랜드의 통합적 발전을 지원할 계획이다.

특허 산업화 촉진체계를 정비하고 중점산업별 특허풀 구축을 모색하며 산업 지식재산 혁신연합체와 산업 지식재산 운영센터 조성을 지원할 예정이다.

기업의 지식재산 관리기반과 업무역량을 강화하고 지식재산 운영 실무인력을 양성하며 산업단지의 지식재산 전주기 지원체계를 구축할 예정이다.

(출처:국가지식재산권국)

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