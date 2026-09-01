国家知識産権局、医薬品特許紛争の早期解決制度について上海で調査

中国国家知識産権局の復審・無効審理部が上海市で医薬品特許紛争の早期解決制度における行政裁決について調査を実施し、関連企業や関係者

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中国国家知識産権局（CNIPA）専利局の復審・無効審理部はこのほど、上海市を訪問し、医薬品特許紛争の早期解決制度における行政裁決について調査を行った。調査団は関連医薬品企業を訪問するとともに、関係者との意見交換会を開催した。

意見交換会では、復審・無効審判部の担当者が、医薬品特許紛争の早期解決制度における行政裁決など、新たに中央政府の所管となった業務に積極的に取り組んでいると説明した。行政裁決制度の改善、事件審理の質・効率の向上、審理担当者の人材育成、関係部門間の連携などで進展がみられているという。2026年6月末までに、医薬品特許紛争に関する行政裁決事件を累計259件終結し、後発医薬品の販売開始に向けた審査・承認を効果的に支援している。

また、上海市知識産権局の担当者も、同市における医薬品特許保護の取り組みを紹介した。

出所：中国知識産権資訊網

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