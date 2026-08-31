最高人民法院知的財産権法廷最新判例の分析

【全体的な観察】

最近、最高人民法院知的財産権法廷が公表した典型的な事例には、以下の傾向が見られる。

1. 特許法上の「製造」行為の厳格な定義：法院は「製造」について「技術案の再現」という基準を採用しており、単に商業標識を置き換えるだけの再販売行為は特許権侵害には該当しないが、商標法や不正競争防止法の観点から問題となる可能性がある。

2. 訴訟費用と権利の安定性の連動：係争中の特許が訴訟期間中に無効と宣告された場合、法院は原告に双方の鑑定費用の全額を負担させる傾向にあり、これにより特許権者は提訴前に特許の安定性を慎重に評価することが求められる。

3. 医薬品特許リンク制度における各当事者の利益の均衡：法院は、後発医薬品申請者の声明には信義誠実に基づく拘束力があることを強調しているが、行為保全の申立てを審査する際には依然として侵害の可能性を核心的な要件としており、声明そのものを理由に直接侵害を認定することはない。

判例1 合法的に購入した特許製品を「ラベルを貼り替えて再販売」しても、特許侵害には当たらない

【事件情報】

事件番号：(2024)最高法知民終1193号

審理法院：最高人民法院知的財産権法廷

典型事例公表日：2026年8月1日

係争特許：「新型コロナウイルスに対する抗体、新型コロナウイルスの検出試薬および試薬キット」という名称の発明特許（特許番号20201118****.X）

原告（上訴人）：フェイ某有限会社（係争特許権の独占実施被許諾者）

被告（被上訴人）：杭州華某有限会社

【事件の背景】

菲某社は本件特許の独占実施被許諾者であり、独自に訴訟を提起する権利を有する。菲某社は、杭州華某有限公司（以下、「華某社」という）が生産・経営を目的として、「華某」商標を付した「M9062型2019-CoV NP抗体」（被疑侵害製品）を製造、販売、または販売の申し出を行っていることを発見し、当該行為が本件特許権を侵害しているとして、浙江省杭州市中級人民法院に訴訟を提起した。

華某社は、係争製品は、第三者を通じてフィリピン某社から合法的に購入した特許製品「COV19-PS-MAb1」（正規品）を、自社の商標に差し替え、名称を変更した上で再販売したものであり、特許権の用尽に該当するため、特許権侵害には当たらないと主張した。

第一審法院は、華某社の行為が「製造」行為に該当し、侵害とみなされない事由には該当しないと認定し、華某社に対し、侵害行為の停止および経済的損失6万元ならびに合理的な費用14万元の賠償を命じた。華某社はこれに不服として、控訴した。

【主要な法的争点】

合法的に購入した特許製品について、購入者が「商標の差し替え」を行い、再販売する行為は、特許権者の許諾を得ない特許製品の「製造」または「販売」に該当するか。特許権侵害を構成するか。

【裁判要旨】

以下の裁判要旨は、最高人民法院知的財産権法廷が2026年8月1日に公表した典型事例要約から引用したものである。

最高人民法院は二審で判決を覆し、一審判決を取り消し、菲某社の訴訟請求をすべて棄却した。主な理由は以下の通りである。

1. 特許権の用尽原則の適用：『特許法』の関連規定に基づき、特許権者またはその許諾を受けた主体が特許製品を販売した後、被疑侵害者による当該特許製品のその後の使用、販売の許諾、販売、輸入行為は、特許権侵害とはみなされない。

たとえ被疑侵害者が、合法的に販売された当該特許製品を、直接、あるいは簡単な小分け包装を経てラベルを貼り替えて再販売したとしても、単にラベルの貼り替えや、被疑侵害製品を自社開発製品であると対外的に主張するなどの行為のみを根拠として、当該被疑侵害者が『特許法』第11条に規定される「製造」行為を行い、特許権侵害を構成すると認定すべきではない。

2. 出所の合法性および対価の合理性：華某社は、本件とは無関係な第三者を通じて合法的な経路により菲某社から本件製品を調達し、合理的な対価を支払っており、菲某社は最初の販売を通じてすでに合理的な報酬を得ている。

本件の証拠によれば、華某社が販売した被疑侵害製品の数量は、その購入数量を超えていない。

3. 特許技術案の「再実施または再現」がないこと：本件特許技術案は、華某社が菲某社の特許製品を取得した時点で既に当該製品に具現化されており、華某社によるラベルの貼り替えや販売行為は、当該技術案を再実施・再現したものではない。

したがって、華某社の行為は『特許法』第11条に規定される「製造」行為には該当せず、合法的に販売された特許製品の再販売に過ぎず、『特許法』第75条第1項に規定される特許権侵害とみなされない事由に該当する。

4. その他の権利の留保：最高法院は、華某社の商標変更行為がフィ某社のその他の民事権利（商標権など）を侵害するかどうかは、本件の審理範囲には属さず、フィ某社は他の法的手段を通じて別途権利を主張することができると明確に指摘した。

【法理分析】

本件は、以下の重要なルールを確立した。

（1）「ラベルの貼り替え」は、当然に「製造」を構成するものではない。判断基準は、製品の外観や商業的表示を変更したか否かではなく、「係争特許の技術的方案を改めて実施または再現したか」にある。製品の中核となる技術的構造に変更がなく、新たな技術的方案が生じていない限り、単なるラベルの貼り替えによる転売行為は、特許法上の「製造」を構成しない。

（2）権利の消尽の適用条件：製品の出所が合法であること、特許権者がすでに適正な報酬を得ていること、販売数量が購入数量を超えていないこと、技術案に実質的な変更を加えていないこと。

（3）特許法と商標法の役割分担：特許法は、単なるラベル変更・転売行為を規制しない。ラベル変更行為がブランドの信用を損なうか、市場における混同を招く場合、権利者は『商標法』（例えば第57条第5項の「逆偽造」条項）または『不正競争防止法』を通じて救済を求めるべきである。

【実務上の示唆】

1. 特許権者／権利者に対して、

単に特許権侵害を理由として「ラベル変更・転売」行為を提訴した場合、被告が製品の出所が合法であり、技術的方案を変更していないことを証明できれば、特許法上の救済を得るのは困難となる可能性がある。

商標法（逆偽造）、不正競争防止法など、多様な法的手段を通じて権利を主張することを検討すべきである。

商業契約において「ラベル変更・転売の禁止」条項を設け、契約違反責任を通じてリスクを未然に防ぐことができる。

2. 販売業者／被訴侵害者に対する提言、

製品の出所が合法であることを証明するため、完全かつ合法的な購入証明書および取引記録を保存しておくこと。

購入数量と販売数量の対応関係を示す証拠を保存しておくこと。

「ラベル変更による転売」と「再加工／組み立て」の法的リスクの違いに注意すること――後者は特許法上の「製造」に該当する可能性がある。

【法的根拠】

『中華人民共和国特許法』第11条（特許権の効力）

『中華人民共和国特許法』第75条第1項（特許権侵害とみなされない場合）

『中華人民共和国商標法』第57条第5項 （逆偽造）

【中国法律概念の注釈】

特許権の消尽（Exhaustion of Patent Rights）：特許権者またはそのライセンシーが特許製品を合法的に販売した後、当該特定製品に対する特許権は「消尽」し、購入者は特許権者の許諾を改めて得ることなく、当該製品を自由に使用、転売、輸入することができることを指す。

【特記事項】

中国の法院は、特許法上の「製造」行為について「技術案の再現」という基準を採用しており、単にラベルを貼り替えて転売する行為は製造には該当しない。企業が中国で特許製品を販売する際は、下流の販売代理店によるラベル貼り替え・転売行為に備え、完全な販売記録と取引証憑を保存しておくよう注意すべきである。ラベル貼り替え行為がブランドの信用を損なっていることが判明した場合は、特許法ではなく、商標法または不正競争防止法を通じて権利を主張することを優先的に検討すべきである。

判例原文：https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-5976.htm

判例2 特許が無効となった場合の侵害紛争における鑑定費用の負担ルール

【事件情報】

事件番号：(2023)最高法知民終2221号

審理法院：最高人民法院知的財産権法廷

典型事例公表日：2026年8月20日

係争特許：「骨伝導スピーカー」という名称の発明特許（特許番号20171018****.7）

原告（被上訴人）：深セン市韶某科技公司（特許権者）

被告（上訴人）：深セン市凡某科技公司

第一審の訴額：経済的損失および権利保護のための合理的な費用30万元

【事件の背景】

韶某社は、自身が本件「骨伝導スピーカー」発明特許の特許権者であり、凡某社が当該特許権を侵害したと主張し、凡某社に対し、被疑侵害製品の製造、販売、販売の申し出を停止すること、および30万元の損害賠償を命じるよう請求した。

凡某社は、係争技術案が当該特許権の保護範囲に該当せず、また係争製品に採用された技術案は先行技術に該当すると反論した。

第一審法院（深セン市中級人民法院）は審理の結果、凡某社の侵害が成立すると認定し、凡某社に対し、侵害行為の停止および韶某社への経済的損失および権利保護のための合理的な費用の合計10万元の賠償を命じた。本件の訴訟受理手数料5,800元および鑑定料11.6万元は、いずれも凡某社が負担することとなった（そのうち、韶某社が鑑定料5.8万元を前納し、凡某社が鑑定料5.8万元を前納した）。

二審期間中、国家知識産権局は2024年2月8日に第565826号無効宣告請求審査決定を下し、本件特許権の全部を無効と宣告した。最高人民法院はこれに基づき、終審裁定を下した。

【主な争点】

特許侵害訴訟において、本件特許が二審期間中に全部無効と宣告された場合、訴訟過程で発生した鑑定費用（原告および被告がそれぞれ前納した鑑定費を含む）はどのように負担すべきか？

【裁判要旨】

以下の裁判要旨は、最高人民法院知的財産権法廷が2026年8月20日に公表した典型事例要約から引用したものである。

最高人民法院の終審裁定：第一審判決を取り消し、原告の訴えを棄却する。鑑定費用については、

1. 韶某社（原告）が前払いした5.8万元の鑑定費用は、同社が自ら負担する。

2. 凡某社（被告）が前払いした5.8万元の鑑定費用は、韶某社が負担し、韶某社は裁定の効力発生日から10日以内に凡某社に直接支払うものとする。

裁判理由：

1. 鑑定費用は訴訟費用の範疇に属し、『訴訟費用納付方法』の規定を適用すべきである。

2. 特許侵害訴訟において、二審期間中に特許権が全面的に無効と宣告されたため、人民法院は先行して原告の訴えを棄却する裁定を下した。このような状況下では、原告が訴えの根拠とした権利の基礎はもはや存在せず、訴訟過程で発生したすべての鑑定費用は、原則として原告が負担する。

3. 補足規則：その後、特許権を無効とする決定が確定した行政判決により取り消された場合（すなわち、特許が最終的に有効と維持された場合）、原告は将来の特許侵害訴訟において、前訴における鑑定費用を損害賠償の要素として別途請求することができる。これにより、権利者には合理的な救済手段が確保される。

【法理分析】

本件は、以下の重要なルールを確立した。

（1）特許の無効により訴訟の根拠が失われる：原告が権利保護の根拠としていた特許が訴訟において全面的に無効と宣告された場合、当該特許権は「当初から存在しなかった」ものとみなされ、原告が提起した訴訟は権利的根拠を欠くことになる。

（2） 鑑定費用の全額を原告が負担する：原告自身が前払いした鑑定費用は当然に自己負担となるだけでなく、被告が前払いした鑑定費用も原告が負担しなければならない。この規則は、特許権者の訴訟コストリスクを高めるものである。

（3）その後の救済手段の留保：特許無効決定がその後、行政法院によって取り消された場合（すなわち、特許が最終的に有効と維持された場合）、原告は新たな特許侵害訴訟において、前訴訟の鑑定費用を損害賠償の要素として別途請求することができる。

【実務上の示唆】

1. 特許権者（原告）に対して、

特許侵害訴訟を提起する前に、特許の安定性に関する検索・評価を行い、特許の有効性を慎重に判断すべきである。

訴訟コストのリスクを合理的に評価し、特許が無効となった場合に相手方の鑑定費用を負担することにならないよう注意すべきである。

特許が無効となった場合、無効決定が行政法院によって取り消される可能性があるかどうかに注目し、その後の救済の可能性を残しておくべきである。

2. 被疑侵害者（被告）に対して、

特許無効宣告手続を通じて、係争特許の安定性に積極的に異議を申し立てるべきである。

特許が無効と宣告された場合、原告に鑑定費用の全額を負担させるよう主張できる。

鑑定費用の前納証明書などの証拠を保管しておくよう注意すべきである。

【法的根拠】

『訴訟費用納付弁法』第12条第1項（鑑定費用の負担原則）

『訴訟費用納付弁法』第29条（訴訟費用は敗訴側が負担）

『特許権侵害紛争事件の審理における法律の適用に関する最高人民法院の解釈（二）』第2条

【中国法律概念の注釈】

特許無効宣告手続：いかなる団体または個人も、既に付与された特許が特許法の規定に適合しないと考える場合、国家知識産権局（CNIPA）に対し、当該特許の無効宣告を請求することができる。

【特記事項】

中国の法院が、特許無効判決後に原告に対し鑑定費用の全額を負担するよう命じる慣行は、原告の訴訟コストリスクに著しい影響を及ぼす。企業は、中国で特許訴訟を提起するかどうかを決定する前に、当該特許の安定性を十分に評価すべきである。また、被告となった場合、積極的に特許無効宣告手続を提起することは、有効な抗弁手段であるだけでなく、原告に自社の鑑定費用を負担させることにもつながる可能性がある。

判例原文：https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-6001.html

判例3：特許訴訟前の行為保全におけるジェネリック医薬品に関する「第3類声明」の審査および声明違反の法的帰結

【事件情報】

事件番号：(2026)最高法知民復1号

審理法院：最高人民法院知的財産権法廷

典型事例公表日：2026年8月4日

係争特許：名称「コルチコステロイドの経口投与用組成物」の発明特許

申請人（再審請求被申請人）：某乙社、某丙社（特許権者）

被申請人（再審請求申請人）：某甲社（後発医薬品申請人）

【事件の背景】

乙社および丙社は、中国の医薬品特許情報登録プラットフォームにおいて、「ブデナイド腸溶カプセル」の先発医薬品について、本件特許を登録した。甲社は、本件後発医薬品の上市許可申請を提出する際、本件特許に対して第3類の声明（すなわち、自社の後発医薬品が本件特許権の保護範囲に該当しない旨の声明）を行い、本件特許権の存続期間が満了するまでは、本件後発医薬品を一時的に上市しないことを約束した。

当該ジェネリック医薬品の上市承認取得後、甲社は広東省、海南省、天津市、青海省の医薬品調達プラットフォームにおいて掲載申請を行い、宣伝資料を配布した。乙社および丙社は、甲社の掲載申請や宣伝資料の配布等の行為が販売の許諾行為に該当し、当該特許権を侵害しているとして、広州知的財産権法院に対し訴前行為保全の申請を行い、甲社に対し上記行為の停止を命じる裁定を求めた。

広州知的財産権法院は審査の結果、甲社が第3類声明を行い、訴えられている侵害技術案が本件特許の請求項1の保護範囲に該当する可能性が極めて高いと判断し、甲社に対し、直ちに掲載申請を取り下げ、宣伝資料の配布を停止するよう裁定した。甲社はこれに不服として、最高人民法院に再審を申請した。

【主な争点】

1. ジェネリック医薬品の申請者が第3類声明を行った後、上市に関連する行為を実施した場合、法的責任を負うべきか？

2. 法院は、訴訟前の行為保全申請を審査する際、ジェネリック医薬品申請者の「第3類声明」をどのように扱うべきか？

3. 「第3類声明」に違反した場合の法的帰結は何か？

【裁判要旨】

以下の裁判要旨は、最高人民法院知的財産権法廷が2026年8月4日に公表した典型事例要約から引用したものである。

最高人民法院の終審裁定：広州知的財産権法院の行為保全裁定を取り消す。主な理由および認定事項は以下の通りである。

1.「第3類声明」の法的性質：ジェネリック医薬品申請者が国家薬品監督管理プラットフォームで行った第3類声明および関連手続き上の誓約は、行政審査・承認の要件であるだけでなく、相応の信義誠実に基づく拘束力も有する。しかし、第3類声明は、ジェネリック医薬品申請者が、ジェネリック医薬品と登録特許権との関係に対する認識、リスク回避、および商業的選択などに基づいて行った誓約であり、ジェネリック医薬品申請者がジェネリック医薬品の技術案が特許権の保護範囲に該当することを確認することを前提とはしていない。

2.「第3類声明」に違反したからといって、当然に特許権侵害の停止という法的結果が生じるわけではない：医薬品特許リンク制度における早期解決メカニズムは、侵害停止を含む特許権侵害の民事法的責任の負担に関する問題を解決するものではない。人民法院は、特許民事紛争における行為保全の申立てを審査する際、当該申立てに事実的根拠および法的根拠があるかどうかを基本条件とし、申立人の特許権の安定性および被申立人が申立人の特許権を侵害する可能性に重点を置いて審査すべきである。

3.「第3類声明」の予備的証拠としての効力：ジェネリック医薬品申請者が過去に「第3類声明」を行った事実は、その侵害を認定するための予備的証拠となり得るが、司法手続において新たな反証が提出された場合には、依然として事件記録上の全証拠を総合的に勘案し、民事訴訟法および知的財産権に関する行為保全の規定を適用して、行為保全の申請を審査する必要がある。

4. 声明違反によるその他の法的帰結：特許権侵害紛争が実体審理を経て侵害が認定された場合、後発医薬品申請者による第3類声明の違反行為は、故意の侵害または侵害行為の加重事情として考慮される。さらに、甲社は『医薬品特許紛争早期解決メカニズム実施弁法』の関連規定に明らかに違反し、かつ関連特許権および紛争に対して善意かつ慎重な態度で臨んでいなかったため、最高人民法院はこれに対し明確に非難した。本件における行為保全申請手数料は、甲社が負担する。

【法理分析】

本件は、以下の重要なルールを確立した。

（1）第3類声明の「諸刃の剣」効果：第3類声明の提出は、侵害認定の予備的証拠となり得るが、申請者がその後提出する反証によって、当該声明の証明力は弱まる可能性がある。第3類声明は「自動侵害」の効果を生じない。

（2）行為保全の審査基準：法院は行為保全の申請を審査する際、単に第3類声明のみに基づいて判断を下すのではなく、特許権の安定性と侵害の可能性に重点を置いて審査すべきである。行為保全の審査においては、「優位な証拠」基準を用いて侵害の可能性を衡量する。

（3） 信義誠実の原則の司法上の貫徹：第3類声明に違反しても、直接的に特許侵害責任が生じるわけではないが、行政上・民事上など多岐にわたる法的結果をもたらし、医薬品特許リンク制度における信義誠実な行為に対する司法機関の厳格な保護を体現している。

（4）手続的裁定に対する慎重な姿勢：最高法院は再審手続きにおいて、新たな証拠に基づき独立した判断を下し、下級法院がすでに保全を裁定しているからといって当然にこれを維持するわけではない。これは、行為保全という暫定的な救済措置に対する慎重な適用姿勢を体現している。

【実務上の示唆】

1. 先発医薬品企業（特許権者）に対して、

訴訟前の行為保全を申請し、後発医薬品企業の時期尚早な上市行為を阻止することは可能であるが、十分な技術的特徴の比較証拠を準備する必要がある。

後発医薬品企業が医薬品監督管理プラットフォーム上で行った声明の内容と、実際の研究開発・市場行為との間に矛盾がないか重点的に注視し、速やかに証拠を保全すべきである。

行為保全は暫定的かつ緊急的な手続であり、本件における再審裁定による第一審の保全取り消しは、実体上の侵害訴訟における最終的な終審判決に直接等しいものではない**ことを明確に認識する必要がある。したがって、保全を申請する際には、特許権の安定性および「保全措置を講じない場合、回復困難な損害が生じる」という確固たる証拠の連鎖を同時に固めておく必要がある。

2. ジェネリック医薬品企業に対して、

第3類声明には法的拘束力があり、発表後はその約束を厳守し、声明の内容と矛盾する上市関連行為を行わないようにすべきである。

行為保全手続きにおいては、技術的な反証を積極的に提出し、第3類声明の証明力を弱めるべきである。また、再審査段階での手続き上の勝利は、行為保全という暫定措置の解除を意味するだけであり、実体的な侵害訴訟の最終的な結果を意味するものではない点に注意する必要がある。

【法的根拠】

『中華人民共和国民事訴訟法』第104条第1項（行為保全）

『知的財産権紛争における行為保全事件の審査に関する法律の適用についての最高人民法院の規定』第7条（行為保全審査における総合的考慮要素）

『医薬品特許紛争早期解決メカニズム実施弁法』第15条（ジェネリック医薬品申請者の声明責任）

【中国法律概念の注釈】

医薬品特許リンク制度（Drug Patent Linkage System）：中国が2021年に確立した医薬品特許紛争早期解決メカニズム。ジェネリック医薬品の申請者は、上市許可申請を提出する際、先発医薬品が登録済みの特許に対して、4種類の声明（第1類、第2類、第3類、第4類の声明）のいずれかを行う必要がある。

訴前行為保全（Pre-litigation Injunction）：正式な訴訟提起前に、緊急性を要する場合、権利者が管轄権を有する人民法院に対し、被申請人に対し当該行為の即時停止を命じる裁定を申請できる制度を指す（日本の特許法における「仮処分」制度に類似）。

【特記事項】

中国の医薬品特許リンケージ制度は、具体的な規則において独自性を持っている。関連企業は中国市場に参入する際、特に以下の点に注意すべきである。

1. 第3類の声明には信義則上の拘束力があり、作成後はその約束を厳格に遵守しなければならない。

2. 行為保全の審査は侵害の可能性を核心としており、声明そのものを理由に直接侵害と認定されることはない。企業は、保全措置への対応や申請を行う際、その手続的性質（一時的・緊急的な救済措置）を正しく把握するとともに、長期にわたる実体訴訟への準備を万全にしておく必要がある。

判例原文：https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-5991.html