国家知識産権局による『専利優先審査管理弁法』の実施に関する通知

Article Insights

Kangxin are most popular: within Antitrust/Competition Law topic(s)

in China

新たに改正された『専利優先審査管理弁法』（国家知識産権局令第85号、以下「新弁法」という）は、2026年9月1日より正式に施行され、2017年に公布された『専利優先審査管理弁法』（以下「旧弁法」という）は同時に廃止される。新旧の規則の円滑な移行および優先審査業務の秩序ある引き継ぎを確保するため、関連事項を以下の通り通知する。

1. 2026年9月1日以降に提出される専利優先審査請求については、新弁法の関連規定に基づき処理する。2026年9月1日以前に提出されたものについては、引き続き旧弁法の規定に基づき処理する。

2. 2026年9月1日以降、復審（審判・不服審判）または無効宣告事件の当事者から提出される優先審査請求については、関連業務はすべて国家知識産権局の「専利業務処理システム」の「専利事務サービス」モジュールを通じてオンラインで処理することとする。具体的な処理手順については、別紙1を参照のこと。従来の「専利業務処理システム」の「復審・無効」モジュールでは、復審または無効宣告事件に関する優先審査業務の受付を終了する。

3. 2026年9月1日以降に提出される専利優先審査請求については、新たに改訂された『専利優先審査請求書』の様式が適用され、旧様式の使用は同時に停止される。様式のテンプレートについては、別紙2を参照のこと。今回の様式改訂に伴い、クライアントソフトウェアおよび電子出願データ規格の調整は行われない。

添付資料：1. 復審・無効宣告優先審査業務システム操作マニュアル

2. 専利優先審査請求書様式テンプレート

国家知識産権局

2026年8月26日

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.