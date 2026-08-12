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12 August 2026

专利官费退费指南：避坑要点+流程规范全梳理

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专利申请过程中，官费多缴、重缴、错缴的情况频繁发生，但许多申请人因不熟悉退费政策和操作规范而导致退费申请被驳回。本文通过梳理现行
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Jiao Lifang
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在专利申请流程中，官费多缴、重缴、错缴的情况时有发生，能否顺利退费，直接关系到申请人的经济权益。不少申请人因不熟悉退费政策、操作不规范，导致退费申请被驳回，白白损失费用。

本文结合现行法规与真实实务案例，梳理官费退费的核心政策、典型场景、操作流程及避坑要点，帮你精准掌握退费技巧，最大程度维护自身权益。

一、先划重点！退费的核心政策依据

国内退费基本原则

根据《专利法实施细则》111条第3款及《专利审查指南》第五部分第二章退款原则，多缴、重缴、错缴专利费用的，当事人可自缴费日起三年内提出退费请求，符合规定的，国家知识产权局将予以退还。

不予退费的几种情况：

1. 审查程序已启动，申请人主动撤回申请的，申请费不予退还；

2. 自身操作失误，未勾选费减备案按原价缴费的，非官方系统错误导致的差额部分，不予退还；

3. 重复缴费的，只能申请退还第二笔缴纳的费用，首次缴纳的费用不予退还；

4. 一通已答复或已过官方答复期限未办理主动撤回申请的，实审费不予退还。

二、3个真实案例，看清退费的那些坑

理论政策易理解，实际操作却常踩雷，这3个典型案例，覆盖了退费成功、失败、部分退费的常见场景，看完再也不踩坑！

案例1

申请号填写错误导致的错缴费用，提交证明后全额退还

某公司缴纳专利申请费时，因申请号填写错误，将费用误缴至另一公司名下专利中。发现错误后，某公司及时向国知局提出退费请求，并提交缴费凭证。

处理结果：国知局判断该缴费行为符合错缴退费条件，予以全额退款。

案例2

费减备案后未勾选，操作失误退费被驳回

某申请人提交实用新型专利申请时，已完成费减备案，但递交该申请时未勾选费减选项，导致该案申请费未享有费减，需要按照全额缴纳。后续以“操作失误”为由申请退还多缴费用，并提交费减备案通过证明。

处理结果：通常情况下国知局认为此类情况属于申请人自身操作失误，不予退还。

案例3

实审启动前撤案，实审费全退、申请费不退

某公司提交发明专利申请并缴纳申请费及实质审查费后，在国知局下发《发明专利进入实质审查阶段通知书》之前，因市场需求变化决定撤回该申请，并向国知局提交《撤回专利申请声明》并办理退费请求。

处理结果：国知局全额退还实审费，申请费因案件已受理，不予退还。

案例关键启示

申请费和实审费退费规则不同，需根据专利审查阶段判断退费可能性；

撤回申请需正确判断案件的审查进度，明确退费所属条款，且提交规范的撤回声明，避免操作不规范影响退费；

退费申请需明确注明费用类型，区分可退与不可退款项。

实审费退费核心对照表

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三、流程人员必看！退费操作全规范

（事前+事中+事后）

退费的关键不仅是符合政策，更在于操作规范，从事前预防到事中申请，再到事后跟进，每一步都有核心要点，缺一不可。

事前预防：2个动作，从源头减少退费风险

1. 建立“缴费三核查”机制：核查申请号、费用类型及金额、费减备案状态，从源头避免错缴、多缴；

2. 电子缴费后即时下载缴费凭证，国知局窗口缴费留存缴费凭证，避免后续需要办理退费时无凭证。

事中处理：退费申请材料清单，缺一不可

材料不齐全、填写不规范，是退费申请被驳回的常见原因，以下核心材料需准备完整：

1. 核心文件：《意见陈述书（关于费用）》（按官方格式填写，务必注明申请号、票据号、退款账户信息）；

2. 证明材料：缴费收据复印件（或银行汇款凭证原件，复印件需加盖出具部门公章）。

事后跟进：3个要点，跟踪退费进度不遗漏

1. 退费请求递交后：可通过010-62356655查询退费状态，监控是否收到退款审批通知书；

2. 收到退款审批通知书后注意查看确认是否退款成功；

3. 退款到账后，及时更新费用台账，同步标注退费原因及处理结果，便于后续追溯。

四、结语

知识产权官费退费的核心，总结为三句话：符合法定情形、材料齐全规范、时限严格把控。

对于知识产权流程人员而言，既要精准掌握国内退费政策差异，通过案例积累提升风险预判能力，也要建立标准化的缴费、退费操作流程；对于申请人来说，熟悉退费规则、留存缴费凭证、规范提交申请，才能最大程度避免费用损失。

建议大家定期关注国知局退费政策更新动态，结合实际案例优化内部工作指引，让退费流程更顺畅，切实维护自身的经济权益。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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