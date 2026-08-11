安信方达专业观点亮相《亚洲知识产权》：哪些发明值得获得专利？

国际权威知识产权媒体《亚洲知识产权》就企业专利筛选策略进行专题探讨，安信方达创始人郑霞女士受邀分享专业洞见。她以新能源电池为例，

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近日，国际权威知识产权媒体《亚洲知识产权》（Asia IP）在其深度文章中，就企业专利筛选策略这一核心议题进行了专题探讨。安信方达创始人郑霞女士受邀作为专家受访嘉宾，就企业如何进行专利布局分享了专业洞见。

在文章中，郑霞女士以新能源电池为例，指出企业应优先保护直接影响核心性能、市场潜力大的发明，而非低技术壁垒的微小改进。她还提出：即便非核心卖点的技术，为保障自由运营权而出于防御目的的专利也值得申请。例如封装工艺中的散热结构本身并非核心卖点，但申请专利可防止竞争对手设置壁垒，以避免未来产品迭代时被迫规避设计或支付高额许可费。

安信方达始终致力于为客户提供兼顾商业战略与法律保护的深度知识产权服务。我们相信，这些来自实务一线的见解，能够帮助创新主体在有限的预算下，做出更具战略价值的专利布局决策。

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