江蘇省、海外特許戦略で新指針 企業向け支援策15項目を公表

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江蘇省政府は7月16日、海外特許戦略の強化に関する「実施意見」を公表した。産業イノベーション、企業支援、専門サービス、国際協力など5分野で15項目の施策を打ち出し、海外特許戦略の方向性や能力不足、高コスト、高リスクといった課題の解消を図る。
同意見では、重点産業を対象とした海外特許ナビゲーションを推進し、毎年約10件の産業別特許分析レポートを作成するほか、約80社に個別の海外特許戦略を支援する。また、重点海外展開企業約200社に対して「一社一策」の個別指導を実施し、年間1000社以上を対象に国際ルールを踏まえた知財研修を行う。さらに、集積回路、バイオ製造、具身知能など重点産業について国・地域別の海外特許戦略指針を策定する。
このほか、海外知財サービスネットワークの整備やAIを活用した知財支援システムの構築、特許保険や投融資制度の充実も進める。省知識産権局は今後、関係部門と連携して支援策を徹底し、企業の海外特許戦略やリスク管理能力の向上を支援するとしている。
出所：国家知識産権局公式サイト
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