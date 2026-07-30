国務院常務会議、「知的財産権保護・活用『十五五』計画」を採択

会議では、制度上の不足を早急に補うため、関連法令の制定・改正・廃止や法解釈を加速するとともに、関連政策を充実させ、イノベーションを支える知財保護環境の整備を進める方針を示した。また、質の高い知的財産の創出と活用を促進するため、権益配分制度の改革や政策・市場

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7月20日に開かれた中国国務院常務会議で「知的財産保護・活用『十五五』計画」が審議・採択された。

会議では、制度上の不足を早急に補うため、関連法令の制定・改正・廃止や法解釈を加速するとともに、関連政策を充実させ、イノベーションを支える知財保護環境の整備を進める方針を示した。また、質の高い知的財産の創出と活用を促進するため、権益配分制度の改革や政策・市場サービスの強化を進めるとともに、一貫した人材育成体系を構築し、高度で複合的な実務人材の育成を加速するとした。

会議では「第15次5カ年計画」期間を、社会主義現代化の実現に向けた基盤を固め、中国の特色を備えた世界水準の知財強国の実現を目指す重要な時期と位置付けた。また、「第14次5カ年計画」期間には知財強国建設が着実に進展し、世界知的所有権機関（WIPO）が公表した「2025年グローバル・イノベーション・インデックス（GII）」で中国が初めて世界10位以内に入り、世界上位100のイノベーションクラスターのうち24クラスターを有する国となったことを紹介した。

出所：国家知識産権局公式サイト

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