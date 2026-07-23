국가지식산권국,지식재산 공공서비스기관 관리 강화 의견 발표

최근,중국 국가지식산권국은 <<지식재산 공공서비스 관리 강화 및 지식재산 공공서비스 고품질 전개에 관한 의견>>을 발표하였다.

주요내용은 다음과 같다.

국가지식산권국은 전국 공공서비스기관의 제도체계,서비스 규범 및 표준,만족도 조사 체계를 정비하고 성급 지식재산국은 관할 지역 내 기관관리,자원 배분,성과 분석을 담당하도록 한다.

각 지역은 산업단지/과학기술 클러스터 등을 중심으로 지식재산 공공서비스 지원거점을 설치하여 시/현/단위 서비스 네트워크를 구축하고 특허심사협력 센터,기술혁신지원센터,대학 지식재산 정보서비스센터 등 공공서비스 자원을 연계하며 우수 기술혁신지원센터의 국내외 교류와 글로벌 기술혁신지원센터 네트워크 참여를 지원하도록 한다.

지식재산 공공서비스기관은 중소기업을 대상으로 정책 설명,법률 해석,정보 조회,검색분석,공익교육 등을 상시 제공하여 지식재산 인식과 위험 예방 능력을 높여야 한다.

또한 전략적 신흥산업과 미래산업을 중심으로 산업경쟁력,기술발전 방향,지식재산 위험 등에 관한 정보서비스를 제공하고 산업망 선도기업,첨단기술기업,제조업 단일품목 우수기업,전정특신 기업 등을 대상으로 연구개발 기획,특허 확보전략,성과전화 등 전주기 서비스를 지원하며,국가 연구기관/연구형대학/산학연 협력 플랫폼과 연계하여 고가치 특허 발굴과 성과전환을 촉진하도록 한다.

국가지식산권국은 국가 지식재산 공공서비스 플랫폼을 고도화하고,업무의 일망통판과 정보의 원스톱 조회 기능을 강화하여 전국 통합형 서비스 플랫폼 구축을 가속화할 계획이다.

또한 지식재산 빅데이터센터 구축,사법/과학기술/금융/시장감독 데이터 연계,AI 빅데이터/클라우드컴퓨팅 활용을 통해 수요 공급 매칭,지식재산 담보융자,침해 모니터링 등 공공서비스의 지능화를 추진할 예정이다.