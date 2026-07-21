最高法判决：擅自使用他人技术成果申请专利，侵害署名权需担责

最高人民法院对一起发明创造发明人署名权纠纷作出终审判决。该判决明确，发明人署名权纠纷案件中，当事人主张其为发明创造的发明人的，应就其对发明创造作出实质性贡献承担举证责任。

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最高人民法院对一起发明创造发明人署名权纠纷作出终审判决。该判决明确，发明人署名权纠纷案件中，当事人主张其为发明创造的发明人的，应就其对发明创造作出实质性贡献承担举证责任。人民法院应当综合考虑有关人员的从业经历、职责范围、对涉案发明创造的熟悉程度等因素对其是否属于发明人进行综合判断。该案对于防范“冒名顶替”发明人身份，制止科技创新活动和申请专利过程中的不诚信行为具有参考意义。

甲系某公司的芯片架构工程师，其于2022年7月形成了涉案技术文档初稿，并于2022年9月上传至该公司内网系统。2023年12月，甲发现公司其他部门的员工乙，在其不知情的情况下，以该技术文档的部分内容为基础，于2022年10月至2023年3月在公司专利系统提起了四项专利申请，并将乙及另外两案外人列为发明人。上述四项发明专利申请，均已获得授权。

甲起诉请求法院确认其是涉案四项专利的发明人、乙并非涉案四项专利的发明人，并要求判令乙赔偿其经济损失并公开赔礼道歉、消除影响。乙辩称，其系涉案四项专利的发明人。

一审法院将涉案专利的说明书、技术交底书与涉案技术文档等进行对比分析，确认涉案技术文档与甲所撰写的涉案技术文档高度重合，在技术方案上无实质性差异。涉案专利中列明的其他两位发明人亦出庭表示自己并非实际发明人。

一审法院认为，甲对涉案四项专利的实质性特点作出了创造性贡献，应为真正的发明人。而乙未作出创造性贡献，并非发明人，侵害了甲的署名权。故一审法院判决确认甲为发明人、乙非发明人，并判令乙承担赔礼道歉的民事责任。乙不服，提起上诉。

二审审理中，乙申请调取其在公司工作期间使用的办公笔记本电脑，称该电脑内有与涉案专利相关的研发资料。公司当庭提交了该笔记本电脑。但乙经合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，也未能提供电脑的正确开机密码，导致无法查看电脑内的内容，无法证明其主张成立。

二审判决认为：第一，关于创造性贡献的认定问题。1）在案证据可以证明涉案技术文档由甲独立完成，并于上传至公司内网时间早于乙在公司“专利系统”中专利申请流程的时间。2）涉案专利文件与甲的技术文档在背景技术、技术问题、发明目的、有益效果、具体实施方式、附图等主要内容上，或是完全相同，或是无实质性差异，整体技术方案高度一致，乙对此不能作出合理解释。3）即使部分技术内容属于公知技术或者现有技术，也并不影响本案发明人身份的判断。4）综合乙接触到甲的技术文档及提交专利申请的时间顺序、乙未能提交其实际研发证据、其他两位发明人亦作证其没有参与相关的研发工作、乙的从业经历以及其在一、二审中的举证和庭审表现等因素，法院认定在案证据不足以证明乙对涉案专利研作出了实质性贡献。

第二，关于责任承担问题。本案中，乙未经准许，利用职务之便，擅自将其同事甲完成的技术成果申请专利，并将没有作出实质性贡献的本人和他人列为发明人，严重违反诚信原则，应当承担相应的民事责任。

该案二审判决进一步厘清了发明人署名权纠纷中创造性贡献的审理思路，强调了技术人员在发明创造活动中应当恪守诚信、尊重他人的知识产权。

（2025）最高法知民终491号

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