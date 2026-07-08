布局全栈式 AI 数据中心基础设施的赛道之争

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技术迭代与商业格局变革如何重塑行业竞争边界

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人工智能（AI）正从技术与商业两大维度重塑数据中心基础设施。

技术层面：数据中心基础设施全栈集成度持续提升；功率密度要求不断走高，倒逼配电架构革新；散热方案由风冷转向液冷，并纳入整体系统设计；机柜从单纯无源箱体升级为融合算力、供电与温控的一体化单元。数据中心不再是通用机房，转而按 AI 专属场景重新规划建设。

商业层面：市场呈现集中化趋势。需求端集中于少数超大规模云厂商与前沿实验室，其资本开支规划主导行业节奏；供给端由头部专业设备商垄断，议价能力持续抬升；一批专注 AI 基建的新型服务商应运而生，承担项目资本投入风险。

企业想要在市场变局中守住并巩固优势地位，需同时兼备技术领先性、落地运营能力、资金实力与知识产权储备。

AI 基建扩张正同步推动技术集成与商业整合

以往，数据中心产业链各环节大多可相对独立优化，算力、网络、供电、散热与机房设施之间耦合松散，机房面向企业 SaaS、网页托管、存储等多元化业务负载建设，需求来源于数量庞大的各类长尾企业客户。

传统数据中心单机柜功率通常仅 6–15 千瓦，采用风冷散热，为通用型布局设计。

而 AI 模型训练与高密度推理业务对基础设施提出高度定制化、一体化的全新要求：单机柜功率密度达到 50–130 千瓦、采用液冷方案，机房从开始就围绕 GPU 集群与高带宽互联架构量身打造。在该架构下，任一模块的性能升级都会连锁牵动全链路配置迭代：新一代高功耗芯片会突破原有配电系统上限，倒逼供电架构改造；芯片产生的巨大热量推动散热由风冷转为液冷；算力提速又会带来互联带宽瓶颈，进而重构集群拓扑与机房空间规划。

由此，AI 数据中心基础设施不再由零散零部件拼凑而成，而是以整套系统为标准开展一体化设计。

产业整合同样体现在商业层面。需求方与供给端不断集聚，市场集中至少数头部企业与前沿实验室，其资本开支规划基本主导了行业重大商业订单。与此同时，市场催生了一类全新主体：专业 AI 基建服务商。这类企业承担 GPU 集群的大额资本投入，再将算力资源回售给上述厂商与科研机构。

在技术与商业一体化的格局中，产业链各环节的战略价值分化显著。一部分环节能够决定整机性能、加深客户黏性、构筑生态壁垒，芯片与网络便是典型代表；另一类环节落地难度大、产能受限、可替代性低，逐步沦为行业瓶颈，供电、液冷及数据中心设计正归于此类；第三类环节依托商业模式形成战略优势：提前投入资本布局产能、锁定客户长期采购协议，或是充当供需中间方，承接资金不足以自建基建的企业的落地需求。

各大企业正突破自身原有业务边界，跨界布局

已有企业跳出固有业务版图，向产业链更广环节延伸布局；在新的业务定位下，技术性能、成本收益与落地部署三者已难以割裂考量。

因此企业面临的核心战略抉择，不只是抢占技术赛道，还要在这个技术规则重构、供需两端双集中、新增专业中间商的市场里找准自身的商业定位。

芯片厂商正跨界布局网络设备与整机机柜设计业务

英伟达（NVIDIA）不再局限于加速芯片业务，业务版图延伸至网络、整机系统、软件及整机柜架构领域。受益于适配 Blackwell 平台的 NVLink 算力互联架构，以及面向 AI 以太网市场的 Spectrum-X 产品持续放量，英伟达网络业务营收快速攀升，印证其正在搭建整套 AI 数据中心互联体系。NVLink 是英伟达自研专有高带宽互联技术，可在机柜层级实现 GPU 集群高速互连；Spectrum-X 则是面向 AI 优化的以太网平台，整合交换机、DPU 与配套软件，保障跨集群 GPU 高效通信。二者共同推动网络从通用配件升级为决定整机性能的关键一环。

博通（Broadcom）同样完成全链条布局，业务覆盖定制芯片、互联技术与 AI 数据中心网络基础设施。

上述跨界布局折射行业大势：在 AI 产业中，单凭芯片性能已无法构筑竞争优势，产业价值愈发集中在算力的互联、集成与部署环节。系统整体效率，尤其是串联全系统的网络，已然成为行业性能瓶颈。

网络正从通用配套基础设施，转变为决定系统性能的核心要素

随着 AI 业务负载在集群与多数据中心间规模化部署，阿里斯塔（Arista）、美满电子（Marvell）等企业的行业地位愈发关键。

受 Teralynx 10 平台量产落地拉动，美满电子的数据中心交换机业务营收预计在 2026 年前实现大幅增长。Teralynx 10 是美满面向 AI 数据中心网络推出的新一代高性能交换芯片，可在大型 GPU 集群中实现高带宽、低时延与高效流量调度。该产品标志着企业不再局限于传统互联元器件，转而深耕交换机与网络架构层，提升产业链话语权。

由于在 AI 系统中，上万颗加速芯片需要高度协同运转，所以互联性能直接影响集群利用率与项目整体投入回报。这使得网络成为系统架构的核心组成，性能瓶颈逐步从算力硬件转移至串联全集群的互联架构。

超大规模云厂商正从数据中心运营方，转型为全栈基础设施自建持有者

亚马逊、微软、谷歌母公司（Alphabet）、元宇宙（Meta）与甲骨文当前的资本投入力度，早已超出单纯扩容产能的范畴。各大厂商正通过自研定制芯片、AI 专用网络、整机柜系统设计以及适配 AI 的数据中心部署，深度主导底层技术架构。简言之，它们力求把控对 AI 性能、投入成本与落地速率起关键作用的全栈产业链环节。

供电与散热正从配套辅助环节升级为战略性业务板块

供电与散热已然成为 AI 算力落地的核心瓶颈。随着单机柜功率密度攀升、算力负载规模化扩张，配电、温控及机房土建配套能力，直接决定 AI 算力的建设速度与落地效率。

维谛（Vertiv）、施耐德电气、伊顿（Eaton）等厂商顺势受益于这一行业变化。以维谛为例：伴随数据中心需求稳步上行，2022 至 2024 年其在手订单增幅达 50%；而2025 年由于电源和散热能力成为项目落地的核心瓶颈，当年订单积压量再度暴涨 90%，年末订单规模达到 150 亿美元。

依托电源与温控设备需求，施耐德旗下数据中心及网络业务保持稳健增长，该板块营收占比有望升至集团总营收三成。

伊顿则持续布局电源 + 散热一体化解决方案，并通过并购补强自身在 AI 数据中心热管理领域的竞争优势。

以往仅被视作基建附属配套的供散热环节，如今已成为决定项目建设周期、运行稳定性与总体拥有成本的关键要素。

一批新兴 AI 基建服务商正在承接超大规模云厂商与前沿实验室无力独自承担的资本开支风险

在超大规模云厂商之外，专注 AI 基建的服务商群体同步迅猛崛起。CoreWeave 与 Nebius 承接大额资本开支，规模化投建并运营 GPU 集群，再将算力租赁给云厂商、前沿实验室及各类企业；这类客户或是受建设周期制约，或是受资产负债表限制，难以独自完成算力自建。

该类服务商的盈利模式既区别于传统机房托管商，也不同于大型云厂商。例如 CoreWeave 绝大部分营收来自单一客户微软；获英伟达投资的 Nebius 则在欧洲转型采用同类商业模式。

这类服务商是产业链的关键组成：它们承接了现阶段其他主体无力承担的落地投资风险。一方面帮助云厂商无需一次性全额投入资本即可租用算力，另一方面助力前沿实验室依托外部算力，实现比自建机房更快的模型训练扩容。

动态市场中的卡位布局，以及知识产权的战略价值

AI 数据中心基础设施市场仍处在成型阶段，产业链最终由谁掌控价值、价值集中在哪些环节尚无定论。驱动 AI 变革的各类技术仍在迭代，未来仍有可能出现颠覆整条价值链的突破性技术。但在核心基建领域，行业格局逐步走向成熟，产业链分工日渐明晰：落后玩家陆续出局，追赶者不断缩小与头部企业的差距。关键产业卡位仍在定型，但窗口期不会永久开放。

AI 基建领域的竞争优势依托四大要素：技术领先性、落地运营能力、资金实力与知识产权。在市场发展路径趋于固化的环境下，知识产权仍是能够改写竞争结果的变量之一。对新锐入局者而言，知识产权能够放大产业链布局收益，保障自身依托技术与资本投入兑现利润；对身处同质化赛道的老牌厂商来说，知识产权是为数不多的护城河，用以牵制、引导资金雄厚的新兴竞争者，避免被后者替代。

知识产权风险同样来自产业链外部。数据中心供应链链路冗长，元器件历经多层厂商流转才落地机房，权责溯源难度极大。不少头部专利运营机构与非实施主体已瞄准该市场漏洞并开始布局，散热相关技术现已出现大量专利诉讼。而在本行业中，项目动工离不开合规审批与稳定融资，知识产权隐患将直接决定企业能否落地项目、建设成本高低以及合作规则由谁主导。

企业若想跻身下一代行业赢家之列，需找准竞争赛道、切入核心产业链环节，并在市场格局固化前依托知识产权稳固自身卡位。

作者：Aniket Rao，经理，Konsert Strategy & IP（罗思集团旗下管理咨询公司）

中文校对：王怀章，专利业务负责人，路盛律师事务所（罗思国际战略合作伙伴）

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