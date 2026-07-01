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1 July 2026

국가지식재산권국,2026년 특허 전문 연구 프로젝트 선정 및 발표

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China's National Intellectual Property Administration has announced 61 specialized patent research projects for 2026, focusing on critical areas including AI-powered examination systems, international IP security strategies, and semiconductor patent analysis. How will these research initiatives shape patent examination practices and address emerging challenges in artificial intelligence, US-China competition, and advanced semiconductor technologies?
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최근,국가지식재산권국은 <<2026년 특허 전문 연구 프로젝트>>목록을 선정하여 발표하였다.

국가지식재산권국은 매년 국가지식재산권국의 연구 프로젝트를 공개적으로 모집 및 선정해 오고 있다.

2026년 연구 프로젝트와 관련하여서는 2025년 12월 26일부터 12월 31일까지 ‘소프트 사이언스 연구 프로젝트’와 ‘특허 전문 연구 프로젝트’의 2개 부문의 주제에 대하여 제안 및 의견을 모집한다.

국자지식재산권국은 선정한 2026년 ‘특허 전문 연구 프로젝트’는 총 61건이며, 그중 주요 프로젝트는 다음과 같다.

  1. 인공지능 기반 심사 환경 하에서의 방식심사 메커니즘 초적화 및 실무 연구
  2. 국제 지식재산권 보안화의 최신 전략 동향 및 IP5비밀특허제도의 최신 실태 연구
  3. 미 중 경쟁 양상 하에서 인공지능 산업의 특허 리스크 조기 경고 및 대응 전략 연구
  4. 인공지능 기반 혁신 패리다임 및 특허 심사 규칙 대응 연구
  5. 중국 집적화로 분야의 고부가가치 특허 선별 최적화 및 리스크 공동 방어 체계 구축연구:특허풀 관점에 기 반하여
  6. 정책 연계 및 글로벌 거버넌스를 고려한 미매 산업 특허 심사 기준 연구
  7. 세계 선도적 특허 심사 기관의 인력 양성 전략 연구
  8. 인공지능 생성 특허의 지능형 식별 및 등급 분류 심사 전략 연구
  9. 인공지능 관련 발명의 발명자 자격 인정 기준에 관한 연구
  10. 4세대 반도체 소재 특허 전략 분석 및 산업 보안 연구

(출처:국가지식재산권국)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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