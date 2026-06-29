国家知識産権局、知的財産公共サービスの高度化方針を発表

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in China

国家知識産権局はこのほど、「知的財産公共サービス機関の管理強化および公共サービスの高品質発展に関する意見」（以下「意見」）を公表した。

「意見」は利便性の高い知的財産公共サービス体系の整備を主軸とし、機関管理の強化、サービス供給の最適化、サービス方式の革新、サービス機能の向上を重点と位置づけている。そのうえで、省級知識産権局による属地管理および業務指導機能を強化し、知的財産公共サービスを専門化・精緻化・全チェーン化へと発展させるとともに、サービスのスマート化を加速し、イノベーション主体および社会一般の利便性と満足度の向上を図る方針を示した。これにより、知的財産強国建設を支えるサービス基盤の強化を目指すとしている。

「意見」は四つの方面から11項目の具体的措置を提示している。第一に機関管理の強化、第二にサービス供給の最適化、第三にサービス方式の革新、第四に推進・支援体制の強化である。

今回の「意見」の公表により、中国の知的財産公共サービスは専門化・精緻化・スマート化へと向かう新たな段階に入った。

出所：国家知識産権局公式サイト

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