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29 June 2026

黒龍江省、特許統計調査制度を創設　知財政策立案などを支援

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黒龍江省が新たに特許統計調査制度を発足させ、地域の知的財産権管理体制を強化する。この制度は特許の創出から活用、保護までの実態を体
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　黒龍江省統計局はこのほど、省知識産権局による特許統計調査の実施を正式に承認し、「黒龍江省特許統計調査制度」が発足した。

　同制度は黒龍江省の実情に合わせて策定されたもので、全国の特許統計調査制度が同省を十分にカバーしていなかった状況を補完するものとなる。特許の創出、活用、保護に関する実態を体系的に把握し、知的財産権のマクロ管理や特色産業の配置、関連政策の立案に向けたデータ基盤を整備する。

　調査対象は省内で有効特許を保有する企業や大学、研究機関などの特許権者で、特許創出、実用化・事業化、保護の各段階を重点的に調査する。特許制度が地域の競争力向上や新質生産力の育成、経済・社会の高品質な発展に果たす役割を分析するとともに、知財分野の課題把握にも活用する方針である。

出所：中国保護知識産権網

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