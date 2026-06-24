중국 지식재산권연구회, 단체표준 ‘특허 침해 위험 조사 지침’ 발표

최근,중국 지식재산권연구회는 단체표준인 <<특허 침해 위험 조사 지침(T/CIPS 001-2026)’을 발표하였다.

특허 침해 위험 조사는 일반적으로 다음의 6가지 핵심 단계를 포함한다.

(1단계 : 조사 착수) 조사 의뢰인은 조사 대상, 조사 요구사항 및 지원 정보를 명확히 제공해야 함╺ 또한, 양 당사자는 조사 범위, 업무량 및 비용을 공동으로 확정하고 조사 계획을 수립한 후 조사 계약서 또는 업무수행 지시서에 서명해야 한다.

(2단계 : 기술 분석) 조사 수행기관은 조사 대상이 되는 기술 방안을 체계적으로 분석하여 독립적이고 식별 가능한 여러 개의 조사 쟁점을 도출하고 의뢰인의 확인을 거쳐 각 쟁점별로 후속 업무를 수행해야 한다.

(3단계 : 침해 위험 검색) 조사 의뢰인은 침해 위험 검색 전략의 핵심 요소 결정 과정에 참여할 수 있음╺ 조사 수행기관은 확정된 조사 범위를 바탕으로 체계적인 검색 전략을 수립하고 특허 문헌 검색을 수행하며 검색 결과의 평가 및 검색 전략의 최적화를 통해 포괄성과 정확성을 모두 고려한 관련 특허 문헌군을 형성해야 한다.

(4단계 : 특허 선별) 조사 수행기관은 검색 결과를 선별해야 하는데, 이에는 기술 관련성이 명백히 없는 특허를 제외하고 법적 상태에 따라 특허를 분류하여 후속 ‘구성요소 비교·분석’ 단계를 위한 대상 특허군을 형성하는 작업이 포함된다.

(5단계 : 구성요소 비교·분석) 조사 수행기관은 관련 법률 및 규정에 따라 위험 조사 대상이 되는 기술 방안과 대상 특허의 청구항을 구성요소별로 비교·분석하고 이를 통해 해당 기술이 특허권의 보호 범위에 포함되는지 여부를 판단하여 최종적으로 특허 침해 위험 여부에 대한 결론을 도출해야 한다.

(6단계 : 보고서 작성) 조사 수행기관은 침해 위험 조사 과정, 분석 방법, 비교·분석 결과, 대응 방안 등을 체계적으로 정리해 특허 침해 위험 조사 보고서를 작성하여 의뢰인이 향후 사업적 의사 결정에 근거 자료로 활용할 수 있도록 해야 한다.

(출처:중국지식재산권연구원)