国家知識産権局、湖北・安徽・江蘇の3地域で国家級知的財産権快速維権センター新設へ

中国国家知識産権局はこのほど、湖北省天門市、安徽省和県、江蘇省高郵市における国家級知的財産権快速維権センターの設立を承認した。これにより、全国の国家級知的財産権快速維権センターは53カ所となり、16の省・自治区・直轄市に配置されることになる。

天門市は繊維・アパレル産業、和県は野菜産業を基盤としたグリーン食品産業、高郵市はスマート照明産業の集積地として発展している。各センターの設立後は関連産業のイノベーション主体に対し、知財保護に関するワンストップサービスを提供する予定である。

これにより、専門人材やイノベーション資源の集積を促進し、製品の品質や付加価値の向上、産業チェーン・サプライチェーンの高度化、中小企業の成長や地域産業の高度化を後押しすると期待されている。

国家知識産権局は近年、国家級知的財産権快速維権センターおよび知的財産権保護センターの整備を進めており、地域の特色産業や知財保護体制、知財審査業務との連携を強化しながら、迅速かつ協同的な知財保護体制の構築を推進している。

出所：国家知識産権局公式サイト